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Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

- Vodafone İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu yıl bağış rekoru kırıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla 12 Kasım'da koşulan Vodafone İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, koşuya katılan sivil toplum kuruluşlarının sayısının da artmasıyla bu kurumların bağış toplayabilmesi için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline geldi.

42 bin 195 metre, 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı.

Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.

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Anahtar Kelimeler:
VodafoneVodafone İstanbul Maratonu
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