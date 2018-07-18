Vodafone, 5G çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında şebekesini akıllandırarak, yazılım tanımlı şebeke teknolojisi (SDN) yardımıyla yönetmek için çalışmalara başladı. 5G çalışmalarını hızlandıran Vodafone, Türkiye'de IP çekirdek şebekesini SDN'e uyumlu hale getiren ilk operatör oldu.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, akıllı şebeke altyapısı için SDN teknolojisine son bir yıldır yatırım yapmaya devam eden şirket, parçalı yönlendirme (Segment Routing) kullanarak, kesintisiz ve daha verimli bir şebekeyi müşterilerine deneyimletmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede, 5G hazırlıkları kapsamında şebekesini akıllandırarak, SDN yardımıyla yönetmek için çalışmalara başlayan Vodafone, Türkiye'de IP çekirdek şebekesini SDN'e uyumlu hale getiren ilk operatör oldu.

Şebeke operasyon yönetiminin daha da kolaylaştırılmasına imkan veren bir IP protokolü olan Parçalı Yönlendirme, SDN teknolojisi ile erişim şebekesi uygulamalarında fark yaratacak. SDN teknolojisi ile beklenmeyen durumlarda insan müdahalesine gerek kalmadan daha hızlı şekilde harekete geçebilecek bir altyapı sağlamayı amaçlayan Vodafone, böylelikle altyapısını daha verimli kullanarak, daha fazla müşterisinin taleplerini de eksiksiz şekilde karşılamaya devam edecek.

Bu teknoloji sayesinde şebeke operasyonlarını basitleştirerek daha yüksek hızları daha düşük gecikme ile sunacak olan Vodafone, altyapı kesintileri için de anında akıllı alternatifler oluşturarak müşterilerinin anlık data taleplerini en hızlı şekilde karşılayabilmek üzere şebekesini en son teknoloji yazılımlar ile yönetecek.

Vodafone Türkiye, 5G'ye giden yolda tüm IP çekirdek şebekesini parçalı yönlendirme teknolojisi ile güçlendirecek.

Yeni şebeke, bahsedilen yetenekleri sağlayacak olan SDN kontrolörler tarafından kontrol edilecek ve bu kontrolörler sanallaştırılmış bir fonksiyon olarak yeni Ağ İşlevsel Sanallaştırma (Network Function Virtualization) platformu üzerinde çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da mobil iletişimi geleceğe taşıyan adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda, yeni nesil teknolojileri en kesintisiz ve en hızlı şekilde sunabilmek için yine bir ilke imza atarak, SDN teknolojisini şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör olduk. Parçalı Yönlendirme, yenilikçi hizmetleri daha hızlı ve daha etkin şekilde sağlamak üzere, daha fazla yazılım ve bulut ile çalışan teknolojiyle şebeke operasyonlarımızın dönüşümünde attığımız önemli bir adım.

Bu teknoloji ile akıllı otomobil, ev ve cihazların sayısındaki artıştan ötürü, katlanarak artan internet trafiğine karşı en iyi kesintisiz müşteri deneyimini sağlamayı hedefliyoruz. Akıllı şebeke aynı zamanda müşterilerimize birçok yeni nesil hizmeti mümkün olduğunca hızlı şekilde hayata geçirmemize de imkan verecek. Türkiye'nin 5G vizyonu doğrultusunda, global deneyimimizle 5G yolunda yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."