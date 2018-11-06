Vodafone, akıllı şebeke teknolojisini kullanan ilk operatör oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında mobil şebekelerinde kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör oldu.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, Smart SON'u 2017'de Türkiye'nin en yoğun karayolları olan TEM ve D100'de test etmiş, teknoloji ile 4.5G erişimini yüzde 15'ten fazla artırarak müşterilerin aldığı internet kalitesini iyileştirmişti.

Şirket, yine bir ilke imza atarak, yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla 4.5 ses hizmetlerini daha da iyileştirdi. Şu ana kadar ses performansı ve kalitesinde Gaziantep'te yüzde 27, Bursa'da ise yüzde 11 oranında iyileşme sağlayan Vodafone, Ankara'da ise genel kullanım verimliliğini yüzde 30 artırdı.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilme hedefleri doğrultusunda, büyük veri, yapay zeka ve otomasyonu, hizmetlerine entegre etmeye öncelik verdiklerini bildirdi.

Rao, 4.5G şebekeleri üzerinden en iyi ve kesintisiz hizmeti sunmak üzere kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini kullandıklarını aktaran Rao, müşteri talebini gerçek zamanlı olarak izleyerek şebeke uygunluğunu iyileştiren Smart SON teknolojisini Türkiye'de ilk kullanan operatör olduklarını kaydetti.

Böylece şebekelerini yapay zeka ile akıllandırmış ve aldıkları verimi artırmış olduklarını belirten Rao, Smart SON teknolojisinin aynı zamanda abone davranışlarını yorumlayıp, şebekeyi ona göre yönlendirebildiğini aktardı.

Rao, izleme, veri işleme ve örüntü tanıma yoluyla, bir sonraki saatte 3G ve 4.5G trafiğinin nerede zirve yapabileceğini tespit edebildiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede örneğin, konser verilen bir alanda yüksek trafiğin bulunup bulunmadığını tespit edebilen şebeke, otomatik olarak kalabalık artmadan baz istasyonunun kapasitesini artırıyor ve yoğunluğun azalması ile kapasiteyi normale döndürebiliyor. Böylece müşterilerimiz, gece boyunca kesintisiz iletişim kurmaya devam edebiliyor. Bu teknolojinin kullanımı, mühendislerimizin uzmanlığını artırdığı gibi, müşterilerimize en mükemmel deneyimi sunmak üzere şebekenin genel tasarımı ve stratejisine odaklanmaya daha fazla vakit ayırabilmelerine de yardımcı oluyor. Teknoloji yatırımlarımızla, dünyadaki en son dijital inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."