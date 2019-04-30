"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nın finali 20 Mayıs'ta

İSTANBUL (AA) - "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda finalistler belli oldu. Simge ve Buray'ın jüri olacağı yarışmanın 20 Mayıs'taki finali Vodafone FreeZone YouTube ve TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisi düzenlenen "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda finale yükselen 6 yarışmacı, 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone Stüdyo'da Simge ve Buray'ın jüri koltuğunda oturacağı büyük finalde performanslarını sergileyecek.

Türkiye'nin yeni genç sesi, Vodafone FreeZone YouTube ve TV8,5 kanallarından yapılacak canlı yayında halk oylamasıyla belirlenecek. Yarışmanın birincisi, single çıkarma şansı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması ile gençlerimize 'Türkiye'nin yeni genç sesi' olma konusunda fırsat eşitliği sunuyoruz. Gençlerin ünlü isimlerden koçluk alabildikleri, profesyonel ekipmanlar ve orkestra desteğiyle yeteneklerini sergileyebildikleri ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabildikleri yarışmamızda final heyecanı başladı. Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere herkesi 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone YouTube kanalından oy vermeye davet ediyoruz."



Açıklamada yer alan bilgiye göre, yarışma bu yıl tüm Türkiye'den 6 bin 800'ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı başvuru sayısına ulaştı. Büyük finalde İstanbul'dan Nisan Güngör, Sevda Sıla Boduroğlu ve Baran Sertkaya, Yalova'dan Şevval Ekiz, Kastamonu'dan Elif Yılmam ve Manisa'dan İrem Usludur yarışacak.

