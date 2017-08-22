Vodafone Freezone'dan espor pazarına 5 yılda 30 milyon lira destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, gelecek 5 yılda espor pazarına 30 milyon lira değerinde desteğe hazırlandıklarını bildirdi.

Aksoy, Vodafone'un espor alanındaki yatırımları ve BAUSuperMassive eSports ile yaptığı iş ortaklığına ilişkin düzenlenen toplantıda, Vodafone FreeZone ile genç abonelerinin yaşam tarzına, ihtiyaçlarına ve sosyal beklentilerine uygun teklifler sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Vodafone FreeZone çatısı altında 2011 yılından bu yana sürdürdükleri müzik yatırımlarının ardından şimdi de gençlerin bir diğer tutkusu olan oyun alanına yatırım yaptıklarını anlatan Aksoy, oyun pazarında oyuncular ve izleyicilerin büyük ölçüde birbiriyle örtüşen bir kitleyi oluşturduğunu ifade etti.

Aksoy, oyun izleyenlerin de oynayanların da internette oyun videoları tükettiğini belirterek, YouTube'da en çok izlenen ikinci kategorinin oyun kategorisi olduğunu, toplam oyun içeriğinin de 6 bin yıla denk geldiğini kaydetti.

İnternette video izleyenlerin yüzde 20'sinin en son oyun videosu izlediği bilgisini veren Aksoy, "Espor, ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon lira değerinde desteğe hazırlanıyoruz." diye konuştu.





- "Spor işletmeleri espor takımlarını satın alıyor"





Espor Yorumcusu Kaan Kural ise espor pazarının ülke ekonomisine katkısının büyük olduğuna dikkati çekerek, "2015 yılı itibarıyla ABD'de oyun prodüksiyon bütçeleri, toplamda Hollywood'u geçmiş durumda. Konu eğlence üretmek ve dünyalar yaratmaksa oyun dünyası bunu Hollywood'dan daha büyük bir oranla yapıyor artık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de esporun, eğlence sektöründe en hızlı yükselen, en fazla yatırım çeken alan olduğunu belirten Kural, şöyle konuştu:

"Bugün Kuzey Amerika'daki spor işletmeleri birer birer espor takımlarını satın alıyor. Daha 2 yıl önce 1 milyon dolar sermaye ile kurulan takımların 20-30 milyon dolara büyük gruplar tarafından satın alındığını görüyoruz. Canlı yayın sözleşmeleri, profesyonel ürün satışları ile takımlar profesyonel birer yapıya ve gelir modeline kavuşmuş durumda. Time Warner Grubu 24 saat yayın yapan bir espor kanalı açtı. ESPN'in sahibi olan Walt Disney grubu mobil dijital yayınlarda güçlenmek için Bamtech'i, Amazon grubu ise Twitch'i satın aldı. Sadece işin yayıncılık tarafına yapılan bu 3 yatırımın değeri 3 milyar doların üzerinde."

Kural, Türkiye'de oyuncu kitlesinin 33 milyon, maddi genişliğin ise 1 milyar dolar olduğunun söylendiğini ama bunun hızla arttığını her geçen gün gözlemlediklerini aktardı.





- "Bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tükeniyor"





BAUSuperMassive eSports Kurucu Ortağı Hakan Baş da geleneksel görüşün aksine, kaybedildiği varsayılan sosyalleşme ve insanlar arası iletişimin espor ekosistemi sayesinde modern çağa uygun bir şekilde evrildiğini belirtti.

Baş, "Bugün ülkemizde bile bir oyun finali için 15 bin bilet 2 saat içinde tüketiliyor ve bu gençler saatlerce bir stadyumu doldurup coşkuyla sosyalleşiyorsa bu, espor sayesinde oluyor. 2024'te esporun olimpiyatlarda olması bekleniyor. Bu aslında espordan çok, olimpiyatlara fayda sağlayacak. Çünkü olimpiyatların izlenme oranları artacak." diye konuştu.

İlgi çekmek isteyen organizasyonların, şirketlerin, film yapımcılarının, hatta diğer spor branşlarının "Espor ile beraber neler yapabiliriz?" diye kafa yorduklarını aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Zaten bir oyunun finali dünyada Super Bowl'dan sonra en çok canlı izleyici tarafından takip edilen müsabakaysa, çok da söylenecek bir şey yok. Espor, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan bir sektör. Biz de burada doğru zamanda doğru konumlanarak 2 yıl önce BAUSuperMassive'i kurduk ve 4 sezonda 4 final oynayarak sektördeki en güçlü oyuncu konumunu kazandık."





- Espor dünyasında bir ilk





Vodafone, Türkiye'nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile yaptığı iş ortaklığı kapsamda genç müşterileri için geliştirdiği ve espor dünyasında bir ilk olan "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketlerini abonelerine sunacak.

Oyuncuların ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre GSM ve GSM dışı tekliflerden oluşan bu paketlerde, oyun tutkunları için çeşitli ayrıcalıklar yer alacak.

Oyuncuların en sık takip ettiği platformlardan YouTube iş birliğiyle hazırlanan "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketleriyle genç aboneler internetinden yemeyen YouTube paketine sahip olacak.

Vodafone FreeZone'lular, BAUSuperMassive eSports takımından koçluk alma, takımla tanışma ve Game House (Oyun Evi) ziyaretlerinde bulunma, BAUSuperMassive eSports markalı ürünlerde Lidyana.com'da yüzde 50 indirim gibi fırsatlardan yararlanabilecek.

FreeZone'lulara ayrıca, oyun pazarında genç kitle tarafından en çok tercih edilen ödeme platformu olan ininal sanal kartında 10 lira hediye ve Hepsiburada.com'daki oyun ekipmanlarında yüzde 25'e varan indirim imkanları da sağlanacak. "Vodafone FreeZone 5'te 5" oyun paketlerinden "5'te 5 Standart" ayda 9 lira, "5'te 5 Extra" ise ayda 18 liradan sunulacak.