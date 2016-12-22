Vodafone FreeZone'ndan özel gösteri

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin vizyona girişini hem kullanıcılarına sunduğu Vodafone Galaktik paketlerle hem de filmin özel gösterimiyle kutladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Didem Soydan ve Umut Eker ev sahipliğinde, Kanyon AVM Cinemaximum'da gerçekleştirilen özel gösterimine televizyon, medya ve sanat dünyası büyük ilgi gösterdi.

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminin vizyona girişini hem kullanıcılarına sunduğu Vodafone Galaktik paketlerle hem de filmin özel gösterimiyle kutlanan etkinliğe aralarında Cansel Elçin, Ekin Türkmen, Sinem Yıldırım, Uğur Karabulut, Bedük, Zeynep Mansur, Günsel Ülkü, Başak Daşman, Batuhan Begimgil, Sinan Öncel, Ece Vahapoğlu, Irmak Kazuk, Selin Türkmen gibi ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 557 davetli katıldı.

Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık Çarşamba günü, Galaktik Gece konseptiyle gerçekleştirilen özel gösterimde filmin müziklerini icra eden bir özel orkestra ve dansçılar konukları karşılarken, Star Wars'un geçmişten bugüne hikayesi, kostümleri ve fotoğrafları da gösterildi.

Kostümlerinden müziklerine kadar tüm detaylarını ünlü model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker'in tasarladığı Galaktik Gece, galaktik kokteyl ve ardından Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi özel gösterimiyle son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Vodafone FreeZone ile gençlerin ilgi alanlarına yönelik hizmetler geliştirmeye devam etiklerini belirtti.

Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vodafone olarak, tüm segmentlerde farklı yaştan kullanıcılarımızı göz önünde bulundurarak, onların ihtiyaçlarına uygun ve sosyal beklentilerini karşılamaya yönelik platformları hayata geçiriyoruz. Buradan hareketle, özellikle 25 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlar sunmak üzere Mayıs 2011'de Vodafone FreeZone markasını hayata geçirdik. Vodafone FreeZone ile gençlere kendi çizdikleri özgürlük yolculuklarında yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sinema, festival ve konser biletleri ile eğitim, giyim, yemek, seyahat alanlarındaki sayısız avantajla milyonlarca gencin bütçesini hafifletiyor, gençliklerini özgürce yaşamalarına katkıda bulunuyoruz.

Vodafone FreeZone markasıyla gençliğe yaptığımız yatırımların toplam tutarı 130 milyon liraya ulaştı. Tüm dünyada büyük hayran kitlesine sahip Star Wars serisi iş birliğimiz ise 2 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da özel gösterimini gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte, Star Warsseverlere yönelik sunduğumuz yenilikçi tarife ve paketlerle Star Wars heyecanının yıl boyunca devam etmesine katkıda bulunuyoruz."







