Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Eyüpsultan ekonomi türk food istanbul
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!
O da ABD'ye açıldı
O da ABD'ye açıldı
İlk kez araziye çıktı
İlk kez araziye çıktı
Erken toplamayın
Erken toplamayın
THK'den “eski yöneticiler“ için suç duyurusu
THK'den suç duyurusu

Vodafone, "Gamer Paketleri"nin kapsamını genişletti

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı oyun olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz"

Vodafone,
banner17

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Gamer Paketleri"nin kapsamını artırdı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar ağırlıklı olarak e-spor tutkunu gençlere ulaşan Vodafone FreeZone, yeni dönemde e-sporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Bu doğrultuda Gamer Paketleri'nin de kapsamını genişleten Vodafone FreeZone, YouTube'a ek olarak, internetten yemeyen PUBG Mobile ve Discord ile de gençlere oyun deneyimini sınırsız yaşama imkanı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, oyun dünyasındaki varlıklarını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük destekçilerinden biri olduğumuz e-sporun yanı sıra tüm oyun ve oyuncuları sahiplenerek daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Yeni dönemde oyun tutkunu tüm gençlerin Vodafone FreeZone ile oyun oynamasını, izlemesini ve oyunlara akmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mobil oyun oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız PUBG Mobile, bilgisayar oyunu oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız Discord ve hediye Zula Altın, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenlere ise Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız YouTube ve paket haricinde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sponsorluğumuz ile gelen birçok fayda sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı oyun olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz."

-İki ayrı paket halinde sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone’un 26 yaş altı gençler için tarifeye ek olarak geliştirdiği Gamer Paketleri, ayda 20 TL'ye tekrar eden ve haftada 12 TL'ye tekrar etmeyen iki ayrı paket halinde sunuluyor.

"Gamer Paketleri" ile oyun sever gençler, YouTube, PUBG Mobile, Discord gibi içerikleri internetinden yemeden izleyebiliyor. Yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayan Gamer Paketi sahibi gençler, ayrıca her ay Zula oyununda hediye altın da kazanabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5