Vodafone Mardinli çocukları

MARDİN (AA) - Vodafone, Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında çocukların ayağına giderek, onlara kodlama öğretiyor. Eğitim tırı, köy köy dolaşıp, çocukların ayağına giderek onları teknoloji ile tanıştırırken, projenin sıradaki ayağı Mardin'de toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği iş birliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesinin sıradaki durağı Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu oldu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, verilen eğitimlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vodafone'un kentte, özellikle geleceğin çocuklarına yönelik hayata geçirdiği böyle bir eğitimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Vodafone'un Mardin'de yaptığı yatırımları anımsatan Yaman, "Şimdi de çocuklara, geleceğe yatırım yapıyorlar, bunun için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.



Teknoloji eğitimi başta olmak üzere bu ve benzeri eğitimleri, okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde kendilerinin de vermeye gayret ettiklerini dile getiren Yaman, Vodafone'a Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak, kendilerinin de ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdi.





- "Dijital dünyanın dili kodlama"





Colman Deegan, "Dijital dünyanın dili kodlama. Çocuklar kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşecek. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini teşvik edecek. Türkiye, teknolojiyi tüketen değil, üreten nesillere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Çocukları geleceğe hazırlamanın kendilerinin de görevi olduğunu belirten Deegan, bu yüzden "Yarını Kodlayanlar" projesine verdikleri önemden bahsetti.

Deegan, Türkiye'nin dört bir yanında iki yılda 30 şehirde, 12 bini aşkın çocuğa ulaştık. Önümüzdeki dönemde 20 bin çocuğa daha ulaşacağız. Bu hedefle, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' ekibi olarak, Mardin'de daha önce de eğitimler düzenledik. Mardin'de bugüne kadar kodlama eğitimi verdiğimiz toplam çocuk sayısı 400'ü aştı. Devam eden sınıf eğitimleri ile birlikte Mardin'de toplam 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."





- "Gelecek, geçmişten çok farklı olacak"





Proje kapsamında 30 bin çocuğa ulaşma hedefinde olduklarını dile getiren Deegan, tırla beraber Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna köy köy gezebildiklerini söyledi.

Deegan, eğitimlerde çocukların çok heyecanlı olduklarını belirterek, çocukların teknolojiye büyüklerden daha yakın olduklarını aktardı. Çocukların kodlama fikrine çok sıcak yaklaştıklarını anlatan Colman Deegan, eğitimlere Türkiye'nin her tarafında çocukların büyük ilgi gösterdiklerini bildirdi.

Geleceğin geçmişten çok farklı olacağını vurgulayan Deegan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu bugünden çocukların interneti kullanma, bilgiye ve teknolojiye erişme biçimlerinden anlayabiliyoruz. Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. Türkiye, yeni mesleklerin, yeni teknolojilerin ve yeni sektörlerin oluşturulup geliştirilebileceği dijital bir toplum yaratabilir. Burada verilen eğitim de bu anlamda çok özel. Bahsettiğimiz fırsatın hayata geçmesini sağlayacak bir eğitim. Bunu her gün hissedebiliyoruz."







- "Kodlama yaşı dünyada 7'ye kadar indi"





Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknolojinin hayatı değiştirme hızına işaret ederek, Vakıf olarak 2007 yılından itibaren Türkiye'de eğitime odaklandıklarını söyledi.

Çocuklara verilen her doğru yönlendirmenin çarpan etkisi bulunduğuna dikkati çeken Süel, onları geleceğe hazırlayacak doğru eğitimleri vererek, Türkiye'deki çocukları geleceğe hazırlamak istediklerini anlattı.

Hasan Süel, teknoloji hizmetini Türkiye'nin bütün bölgelerine götürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşimiz teknoloji olunca, teknolojik trendleri de takip edince, gördük ki, bizlerin 20'li küsür yaşlarda karşı karşıya kaldığı bilgisayar programlama, kodlama yaşı dünyada 7'ye kadar indi. Biz de bu yüzden, '7-14 yaşındaki çocukları kodlama ile tanıştıralım, onları bilgisayarla bir araya getirelim, sorun çözmeyi analitik şekilde öğrensinler, algoritma mantığını anlasınlar.' dedik. Habitat Derneği ile çocuklarımıza Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler veriyoruz.

Farklı birşey yapma amacıyla tır kiralayıp, tırı bir sınıfa çevirdik. Bu 6 ayda eğitim tırı ile, yaklaşık 12 ilde 42 köye, 2 bin 500 tane öğrencinin ayağına gittik. Artık öğrencilerimizi ayağımıza çağırmıyoruz, biz onlara gidiyoruz. Mardin'de eğitim tırında toplam 150 çocuğa eğitim veriyoruz, devam eden sınıf eğitimlerimiz de var. Müşterimiz olsun olmasın, bu ülkenin toprağında yaşayan herkesin sosyal ihtiyaçlarına kapasitemiz çerçevesinde cevap vermeye çalışacağız."





- "Yarını Kodlayanlar' ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz"





Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. 'Yarını Kodlayanlar' ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz."





- Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, köy köy geziyor





Toplantıda verilen bilgilere göre, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak.

Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden teknoloji tırında çocuklara yaklaşık 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor.

Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle, Ağustos 2016'dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projenin ilk yıl sonuçlarına göre, "Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum" diyen çocuklarda yüzde 31'lik, "Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim." diyenlerde ise yüzde 35'lik artış görüldü.





- Yeni dönemde 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek





Yeni dönemde 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi planlanırken, böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye'de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nda düzenlenen eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nda verilen eğitimlerle birlikte, Mardin'de bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 400'ü aşarken, ilde devam eden sınıf eğitimleri ile toplam 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ulaşılan toplam çocuk sayısı ise 3 bin 800 olacak.



