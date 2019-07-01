İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, sanatsever müşterilerine İstanbul’un popüler mekânlarından DasDas’ta sunacağı ayrıcalıkları tanıtmak üzere özel bir gece düzenledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ile DasDas'ın kurucuları Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve yatırımcı Muzaffer Yıldırım'ın ev sahipliğinde DasDas'ta düzenlenen Vodafone Red Gecesi'nde, Mor ve Ötesi sahne aldı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Mor ve Ötesi, birbirinden güzel şarkılarıyla konukları coşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasından Mert Fırat, Gonca Vuslateri, Melisa Sözen, Umut Eker, Çiğdem Batur gibi pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Ayşegül Aldinç de sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı.

Vodafone Red ve DasDas iş birliği kapsamında, Red'li müşterilerine DasDas etkinliklerinde yüzde 10 indirim sağlanacak.

Red'liler, yerinde izleyemedikleri belirli etkinlikleri ise Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Red'liler ayrıca, hafta içi 12:00-14:00 saatleri arası DasDas Mutfak'ta yüzde 10 indirim ayrıcalığından da yararlanabilecek.