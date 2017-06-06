Vodafone servis gelirlerini 8 milyar liraya çıkardı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, "Servis gelirlerimiz yüzde 16 artışla 8 milyar lira, FAVÖK yüzde 30 artışla 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti. 20 milyar liraya yaklaşan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Türkiye'nin potansiyeline hep inandık. Türkiye'nin geleceğine de güvendiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Vodafone Türkiye'nin 2016-17 mali yıl sonuçları ve gelecek planları Vodafone Türkiye CEO'su Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Derya Hatiboğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Deegan, toplantıdaki konuşmasında, geçen mali yılda çok sayıda başarı elde ettiklerini belirterek, Türkiye'deki 10'uncu yıllarını başarıyla tamamladıklarını söyledi. Geçen mali yılda, Türkiye'de en geniş 4,5G kapsaması sağlayan ve en fazla 4.5G müşterisine sahip operatör olduklarına işaret eden Deegan, şunları söyledi:

"Sabit genişbantta yüzde 55 büyüme ile 562 bin müşterimiz oldu. Finansal sonuçalarımız son derece tatmin edici. Servis gelirlerimiz yüzde 16 artışla 8 milyar lira, FAVÖK yüzde 30 artışla 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti. 20 milyar liraya yaklaşan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Türkiye'nin potansiyeline hep inandık. Türkiye'nin geleceğine de güvendiğimizi söylemek istiyorum. Bunun için önümüzdeki mali yılda 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız.

Türkiye, genç nüfusuyla internet penetrasyonu ve kullanımında dünyaya örnek bir ülke. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Genişbant Eylem Planı ile bir atılım yaşayacak. Bu planı 2023 Türkiye'sinin dijital geleceği için destekliyoruz. Teknolojimizle toplumsal hayatı desteklemek önemli. Bu vizyonla kadın girişimcilere destek verip engelli bireylerin yanında olduk. 7-14 yaş çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşıyoruz. Bu girişim Türkiye'yi daha rekabetçi yapacak ve bilgi temelli bir ekonomi geliştirerek daha başarılı yapacak. Vodafone olarak, Türkiye’yi en son teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz."





- "Kullanıcılara her ay yeni 350 bin yeni 4,5G kullanıcısı ekleniyor"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şirketin pazarlama faaliyetlerinden bahsetti. Geçtiğimiz mali yılın en önemli tanıtımının 4,5G olduğunu anımsatan Aksoy, 4,5G tanıtımının Türkiye'nin djital dönüşümünde yeni bir sayfa açtığı değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Türkiye'nin 9 milyon 4,5G kullanıcısı olduğunu bildiren Aksoy, BTK'nın açıkladığı son rapora göre Türkiye'deki 4,5G kullanıcılarının yüzde 41'inin Vodafone müşterisi olduğunu söyledi. 4,5G'nin Türkiye'deki data tüketimini 1 yılda 2 kat artırdığına dikkati çeken Aksoy, şunları söyledi:

"Red müşterilerimizde ortalama internet kullanımının 5GB'ın üzerine çıktığını gördük. Data kullanımının artmasıyla beraber akıllı telefon pazarında da büyüme oldu. Geçtiğimiz mali yıl bizde akıllı telefon bazı yüzde 63 iken bu mali yılda bu oran bizde yüzde 72'ye çıktı. Bu akıllı telefonların da yüzde 60'ı 4,5G'ye uyumlu. Veri trafiğimizin yüzde 38'i 4,5G şebekesi üzerinden gerçekleşti. Kullanıcılara baktığımızda her ay yeni 350 bin yeni 4,5G kullanıcısı ekleniyor. Toplam 4,5G trafiğimizin de yüzde 29'u sosyal medyadan, yüzde 39'u ise video kullanımından geçiyor. Veriye ulaşımın kolaylaşması, uluslararası dolaşımda da data kullanımını artırdı. Geçtiğimiz 1 yıl içinde uluslararası veri trafiğinde data kullanımı yüzde 91 arttı."

Türkiye'de yaptıkları kampanyalar hakkında bilgi veren Aksoy, sabit genişbant abone sayısında yüzde 55 artışla 562 bin aboneye ulaştıklarını aktardı. Fiber teklifleri de müşteriye sunduklarını dile getiren Aksoy, 18 ilde 2,7 milyon haneye fiber teklifi götürdüklerini söyledi.





- "483 bin aktif abonemizi ayda yaklaşık 7 kez, toplam 3,4 milyon zararlı yazılım ve siber saldırıdan koruduk"





Engin Aksoy, geliştirdikleri uygulamalara atıfta bulunarak "Vodafone Yanımda" uygulamasının, geçtiğimiz yıl en büyük mağazaları, en fazla çağrı alan çağrı merkezleri haline geldiğini, 14,4 milyon müşterinin uygulamayı kullandığını açıkladı.

Uygulama üzerinden müşterilere 75 milyon liralık fayda sağladıklarını belirten Aksoy, "Türkiye'de bir tek bizde olan Güvenli Net uygulamasıyla 483 bin abonemizi tehlikeli yazılımlardan, ataklardan koruma üzerine aksiyon aldık. 483 bin aktif abonemizi ayda yaklaşık 7 kez, toplam 3,4 milyon zararlı yazılım ve siber saldırıdan korumuş olduk." dedi.

Aksoy, Türkiye'de yaşayan Suriyeli aboneler için de önemli hizmetleri hayata geçirdiklerine işaret etti. Suriyeli abonelere yüzde 40 daha uygun fiyata internet ve dakika sunduklarını belirten Aksoy, bu segmentte abone sayısını da hızlı şekilde artırdıklarını söyledi.

Aksoy, "Beşiktaşlılar için yaptığımız Vodafone KaraKartal programına bugüne kadar 1,4 milyon taraftar geldi. Bu taraftarlar da kendi kulüplerine, bizim verdiğimiz sponsorluk desteğinin dışında bugüne kadar 4,3 milyon lira katkı sağladılar." şeklinde konuştu.

Aksoy'un verdiği bilgiye göre, şirketin mobil müşteri sayısı 22,8 milyona ulaştı. 4.5G tanıtımının ilk yılında veri kullanımı iki katına çıkarak 399 petabayt olarak gerçekleşirken, şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise yüzde 60 arttı.





-"Abonelerden elde ettiğimiz ortalama gelir 28 liraya ulaştı"





Derya Hatiboğlu ise şirketin finansal sonuçlarının detaylarını paylaştı. Vodafone Türkiye'nin 2016-17 mali yılında servis gelirlerinin geçen seneye göre yüzde 16 artarak, 8 milyar liraya ulaştığını belirten Hatiboğlu, bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

Abone sayısının bir önceki seneye göre 616 bin artarak 22,8 milyon aboneye ulaştığını aktaran Hatiboğlu, şu bilgileri verdi:

"Faturasız abonelerden, faturalıya geçirdiğimiz abonelerin artışı sayesinde faturalı bazımız, toplam bazımızın yaklaşık 47'sine ulaştı. 4,5G abonemiz yılsonu itibarıyla 9 milyona ulaştı. Abonelerden elde ettiğimiz ortalama gelir 28 liraya ulaşmış oldu. Sabit hizmetlerde 200 bin net abone ilave ettik. Servis gelirlerimiz Türkiye'deki operatörler içinde en yüksek büyüme hızına ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karda yüzde 30 büyüme sağladık, 2,3 milyar liralık EBITDA FAVÖK rakamına denk geliyor. Marjın artış oranımız 2,5 puan artarak yüzde 21,2 seviyesine ulaştı. Faiz ve Vergi Öncesi Karımız da yüzde 27 artışla 750 milyon lira olarak gerçekleşti.

2016-17 mali yılında yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl 1 milyar liradan fazla yatırım yapacağız. Böylece bugüne kadar toplam 20 milyarı aşmış olacak. Sene sonunda fiberle ulaştığımız ev sayısı 250 bin haneye ulaşmış olacak."

Verilen bilgiye göre toplam 4.5G trafiğinin yüzde 29'u sosyal medyadan, yüzde 39'u videodan geçti. En fazla kullanılan uygulamalar YouTube, Facebook ve Instagram oldu.





- "Türk Telekom ile yaptığımız iş birliği, bir kamu programı, kar amaçlı değil"





Toplantı sonunda Vodafone yetkilileri gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deegan, yıllar içinde istihdam sayılarını artıracaklarını belirterek bu anlamda iş ortakları ile birlikte önemli sayıda kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Ulusal Genişbant Eylem Planındaki gelişmelerden memnun olduklarını belirten Deegan, "Burada en çok ihtiyacımız olan şey, fiber erişimi. Bu sadece 4,5G teknolojisine değil, onun ötesindeki teknolojilere de katkıda bulunacak. Altyapı paylaşımı ve fiberleşme konusunda Ulusal Genişbant Eylem Planı'nda çok net politikalar var, bundan çok memnunuz. Saha paylaşımı çok önemli. Diğer operatörler ile birlikte tesis paylaşımı yapmamız tüketiciler açısından çok önemli olacak. Bu çok pozitif bir gelişme. Bakanlığa bu politika değişikliğini yaptığı için minnettarız ve yüzde yüz destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Türk Telekom ile mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesini kapsayan iş birliğinin detaylarının sorulması üzerine Deegan "Bu iş birliği Evrensel Hizmet Yükümlülüğü ile ilgili işbirliği, bir kamu politikası kararı. Telekom hizmetlerini tüm ulusa yaymayı amaçlayan bir çalışma. Bu bir kamu programı, ticari, kar amaçlı bir program değil. Bu, daha fazla paylaşımın önünü açacaktır." yanıtını verdi.

Engin Aksoy kaç Suriyeli abone olduğu sorusunu, "Suriyeli abonelerimizin yoğun olduğu 8 ilde perakende noktalarımızın bir kısmında Arapça bilen personel bulundurmaya gayret ediyoruz, her ay yaklaşık 20 bin Suriyeli abone alıyoruz.", Karakartal programından Vodafone'un ne kadar kazandığı sorusunu ise "4,3 milyon lirada aslan payı Beşiktaş'ta. Bizim aldığımız bölüm daha küçük bir bölüm." şeklinde yanıtladı.

Hatiboğlu ise, abone başı gelirlere yönelik soru üzerine, bu rakamın bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 28 liraya çıktığını söyledi.

