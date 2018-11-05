Vodafone, The MMA Smarties'de ödülleri topladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, mobil pazarlama dünyasının inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren programı The MMA Smarties Ödülleri'nden toplam 13 ödülle döndü.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, mobil pazarlama alanında ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Vodafone Türkiye, Mobile Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen The Smarties ödül programında 13 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye’nin iletişim ajansları Mindshare Türkiye, Team Red, C-section, Plasenta ve Adcolony Turkey, dünyada mobil pazarlamaya yönelik tek ödül programı olan The MMA Smarties Ödülleri'nden 7’si Türkiye, 6'sı ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde olmak üzere 3 Altın, 6 Gümüş ve 4 Bronz ödül kazandı.





- "Mobil pazarlama alanında ses getiren işler yapmayı sürdüreceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, tüm dünyada mobil pazarlamanın zirvesi olarak kabul edilen The MMA Smarties Ödülleri'nden hem Türkiye hem de EMEA bölgesini kapsayan, farklı dal ve kategorilerde 13 ödülle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

The MMA Smarties Ödülleri'nin inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren bir platform olduğunu anımsatan Aksoy, "Bu programla, mobil pazarlamanın sınırlarını zorlayarak müşterilere erişim ve etkileşim sağlayan ekip ve yeteneklerin öne çıkarılması hedefleniyor. Burada aldığımız bu önemli sonuç, bir mobil iletişim şirketi olarak da sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim ajanslarımızla mobil pazarlama alanında ses getiren işler yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- 24 kategoride ödül verildi





Türkiye dahil 50 ülkede 850'den fazla üyesiyle faaliyet gösteren MMA'nın düzenlediği The Smarties programı, mobil pazarlama alanında sınırları yeniden tanımlayarak müşterilerine erişim ve etkileşim değeri sağlayan ekip ve yetenekleri ödüllendiriyor.

Global, bölgesel ve ülke bazında katılıma olanak sağlayan The MMA Smarties Ödülleri'nde bu yıl pazarlama, medya ve teknoloji olmak üzere 3 ana bölüm altında 24 kategoride ödül verildi.

