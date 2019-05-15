Vodafone Türkiye'den Ankara'da iftar

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, telekomünikasyon sektöründe yerlilik ve millilik oranlarının artırılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Bakanlık koordinatörlüğünde, 3 büyük operatörle bir araya geleceklerini belirtti.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın ev sahipliğinde, BTK'de dün akşam iftar verildi.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, teknolojide yaşanan değişimle birlikte yıllar ve aylar içinde değil, neredeyse anlık olarak yenilenen konulardan bahsedildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki tüm sektörlerin teknoloji altyapılarını geliştirmeleri ve müşterilerine kusursuz deneyim sunmaları rekabet edebilmenin ön koşulu ancak bunu telekomünikasyon sektörü için teknolojiyi ayakta tutmanın tek yolu olarak tanımlarsak yanlış olmaz. Düne kadar ağ bağlantısı bizim için büyük problemken bugün geldiğimiz noktada insan yaşamı üzerinde önemli etkileri olan bir konudan bahsediyoruz. Yakın dönemde her şey ve herkes birbirine bağlı hale gelecek."

- "Yetkilendirmelerde yerlilik ve millilik şartı arıyoruz"

Sayan, giderek artan ağ trafiği ve birbirine bağlı cihaz sayısının, telekomünikasyon sektörünün, tüm sektörlerin önünde olmasını gerektirdiğini vurgulayarak, gerekli hızı ve bant genişliğini sağlamanın, ağlarını 5G teknolojisine yükseltmenin, bu yatırımlarla eş zamanlı olarak müşteri sayılarını korumanın ve en iyi müşteri deneyiminden taviz vermemenin telekomünikasyon sektörünün ilk adımları olması gerektiğini anlattı.

Bunları yaparken şirketlerden, "yerli ve milli imkanlarla çalışmalarına yön vermeleri" beklentilerinin olduğunu belirten Sayan, kendilerinin hem Bakanlık hem BTK olarak bu konuya çok önem verdiklerini, yetkilendirmeleri yaparken belli oranda yerli ve millilik şartı aradıklarını ifade etti.

Sayan, ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri kapsamında çizdiği "Milli Teknoloji Hamlesi" yol haritasının gereklerini yerine getirebilmek adına çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, paydaşlardan da gerekli iş birliği ve desteği beklediklerini kaydetti.

"Bu konuda en büyük yardımcılarımızdan biri Vodafone gibi işini inanarak yapan ve insanların en hayati, en özel anlarında bile iletişim kurmalarını sağlayan operatörler" diyen Sayan, dünyayla aynı anda ve en yüksek oranda yerlilik ve millilikle 5G'ye geçmeye çalıştıklarını vurguladı.

Sayan, 5G ve ötesi teknolojilerin savunma, ulaşım, sağlık, enerji, tarım, endüstri gibi dikey sektörlerde ülkenin rekabet edebilme gücünü artıracağına dikkati çekerek, "Bu bilhassa haberleşme alanında bir paradigma değişimine imkan sağlayacak. Yerlilik ve millilikle ilgili 3 büyük operatörümüzle bir araya gelerek bu işi hep birlikte nasıl artıracağımızı BTK ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde tekrar masaya yatıracağız. Bütün oranları, bizim belirlediğimiz seviyeye çıkarmak için yol haritası oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Telekomünikasyon, Türkiye ekonomisi için kaldıraç"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da telekomünikasyonun, dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık hacmiyle marka değeri en yüksek sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülkelerin Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırım yaptığı, en hızlı gelişen alan olan telekomünikasyon sektörü, Türkiye ekonomisi için de kaldıraç olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak, 5G ve ötesine hızla ilerlediklerini vurgulayan Karagözoğlu, sektör açısından önemli kilometre taşlarını tek tek yerleştirdikleri bu dönemde, telekomünikasyon sektörünün daha da ileriye taşınması için üzerlerine düşeni yaptıklarını bildirdi.

- "Birlik ve dayanışmanın en güzel örneği"

Deegan ise Vodafone'un geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeklerinde bulunmaktan çok mutlu olduğunun altını çizerek, bu sosyal buluşmaların toplumsal yardımlaşma, kaynaşma ve hoşgörü ortamının güçlenmesinde önemli rolü olduğunu düşündüklerini belirtti.

Toplumsal birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin toplu iftar yemeği organizasyonlarında sergilendiğine inandığını ifade eden Deegan, "İnsanlar için değer yaratma amacıyla faaliyet gösteren şirket olarak, önümüzdeki dönemde de toplumsal birliğimizi pekiştirecek buluşmalar düzenlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.