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Vodafone Türkiye'ye "En İyi İşveren" ödülü

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kalay: - "Sadece telekomünikasyon sektöründe örnek gösterilecek bir büyüme başarısı değil, aynı zamanda insan ve liderlik odaklı bir başarı hikayesi yaratmayı hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye'ye

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, dünyanın en iyi işverenlerini değerlendiren Great Place to Work Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği "En İyi İşverenler" araştırmasında üç ödüle birden layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye’de altıncı kez açıklanan ve 162 firmanın değerlendirildiği "En İyi İşverenler" araştırmasında üç ödül birden almaya hak kazandı.

"2000 ve üzeri çalışan" kategorisinde birinci olan Vodafone Türkiye, "İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm" ve "Çeşitlilik" kategorilerinde de özel ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye, üç binden fazla çalışanı ve ekosistemindeki 40 bini aşkın paydaşıyla büyük bir aile. Biz tüm ekosistemizle kendi alanında en iyilerin birlikte çalıştığı iş yeri olmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, yaptıkları işten gurur duydukları ve kendi alanlarında sektöre liderlik yapabilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Böylece, sadece telekomünikasyon sektöründe örnek gösterilecek bir büyüme başarısı değil, aynı zamanda insan ve liderlik odaklı bir başarı hikayesi yaratmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”


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