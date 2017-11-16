Vodafone ve GittiGidiyor KOBİ'lere e-ticaretin kapılarını açacak

GAZİANTEP (AA) - Anadolu'daki KOBİ'lerin e-ticaret alanındaki varlığını artırmak amacıyla Vodafone Türkiye ve GittiGidiyor ortaklığında hazırlanan "Geleceğim e-ticaret" projesi Gaziantep'te tanıtıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmak için hizmet verdiklerini ve insanları yarına hazırladıklarını belirterek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yatırımda öncelik verdikleri bölgelerden olduğunu söyledi.

Gaziantep'in en ileri mobil teknolojileri hemen benimsediğini ve kullandığını ifade eden Şahin, Vodafone olarak son 5 yıldır Gaziantep'te yaklaşık 52 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Şahin, "Yarına hazırım" adlı bir platformları bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burada şirketlerin dijital karnelerini ölçümlüyoruz. Buna göre Gaziantep'in sonucu yüzde 55. Türkiye ortalaması yüzde 53. Gaziantep'te gidilecek çok yol var. Türkiye'nin ortalamasını yüzde 75 seviyelerine çıkarma hedefiyle işlerimizi yapıyoruz. Gaziantep e-ticaret konusunda Türkiye'nin lideri konumunda. Gaziantep halkı online alışveriş yapmaya, e-ticareti kullanmaya gayet yatkın ve seviyor. Bu da Gaziantep için e-ticaret alanında ciddi bir potansiyel sunuyor."

Şahin, Vodafone Türkiye olarak ekonominin can damarı olan KOBİ'lerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, dijitalleşmenin KOBİ'lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, büyüyebilmeleri için çok önemli olduğunu söyledi.

- "KOBİ'ler e-ticaret faaliyetine hala uzak"

KOBİ'lerin, akıllı cihazlarla daha fazla sahada olarak ve mobiliteyi kullanarak, işlerini dijitalleştirerek, teknolojiyi iş yapış tekniklerinin içine entegre ederek dijitalleşebileceklerini ifade eden Şahin, şöyle dedi:

"Böylece KOBİ'ler dijitalleşerek yarına hazır olacak. KOBİ'lerin sürdürülebilirlikleri için önemli noktalardan biri e-ticaret. Çünkü KOBİ'ler karşı komşularıyla değil dünyayla yarışıyor. TÜSİAD'ın hazırladığı dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü e-ticaret adlı rapora göre, Türkiye'de e-ticaret hacmi 2016 itibariyle 17,5 milyar lira. Küresel çapta mobilin ticaret payı yüzde 44. Türkiye'de ise yüzde 19 seviyesinde. Oysa Türkiye'de internet kullanan 3 kişiden biri internetten alışveriş yapabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de istihdamın çok büyük kısmını karşılayan KOBİ'ler e-ticaret faaliyetine hala uzak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre e-ticaret yapan firma sayısı 14 bin. KOBİ'lerin cirolarının yüzde 17 oranında e-ticaret yaparlarsa artırılabildiğini ve düşük internet kullanımı olan KOBİ'lerde ciro artış oranının yüzde 11 seviyelerinde kaldığını gözlemliyoruz. Yani KOBİ'ler e-ticaret kullandıklarında cirolarında çok net bir artış yakalayabiliyorlar. "

Şahin, GittiGidiyor'un KOBİ'lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek ve e-ihracata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla "Geleceğim e-ticaret" projesini hayata geçirdiğini, projeyle ilgili iş birliklerini ilk olarak Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Gaziantep'te duyurmak istediklerini söyledi.

Meltem Bakiler Şahin, bu iş birliği kapsamında projeye dahil olacak Vodafone kurumsal müşterilerinin, kendilerine özel pek çok avantajdan yararlanabileceğini, böylece online satışta verimlerini artırıp gelirlerini yükseltebileceklerini bildirdi.

- "Yedi bölgede eğitim ofisi açmayı hedefliyoruz"

GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feyza Dereli Fedar da "Geleceğim e-ticaret" projesi kapsamında Vodafone Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin heyecanını Gazianteplilerle paylaşmak istediklerini söyledi.

100 bin aktif satıcısı, 60 milyonun üzerinde aylık ziyaretçisiyle Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından GittiGidiyor'da, her saniye bir ürün satışı gerçekleştirildiğini ifade eden Fedar, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuna sahip Vodafone Türkiye ile KOBİ'leri dijital dünyanın bir parçası olarak e-ticarete entegre etme doğrultusunda ortak bir hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Fedar, şöyle devam etti:



"e-ticarete dahil olmanın KOBİ'ler için ne kadar önemli olduğunun, daha çok kişiye ulaşma ve işlerini daha çok büyütme anlamında onlar için fırsat yarattığının farkındayız. Geleceğim e-ticaret projesi KOBİ'lere e-ticaret yolculuğunda destek olma hedefiyle ortaya çıktı. Bu projeyle KOBİ'lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmeyi, e-ihracata hazırlanmalarını, fiziksel mağazadan online geçişte gereken uygulamalı eğitimleri sunmayı ve hali hazırda e-ticaret yapanların verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki e-ticaret potansiyelini ortaya çıkarmak. Projenin temelinde, satıcılarımızla bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak sunduğumuz eğitim programları bulunuyor. İzmir ve Bursa'da eğitim ofislerini açtık, üçüncü ofisimizi Gaziantep'te açacağız. Toplamda 7 bölgede eğitim ofisi açmayı hedefliyoruz."

- Başvurular GittiGidiyor ve Vodafone web siteleri üzerinden

Fedar, eğitimlerde potansiyelin yanı sıra genel hatlarıyla e-ticaretten, sektör dinamiklerinden, tüketici beklentilerinden ve davranışlarından bahsettiklerini, kayıt oluşturmaktan sipariş yönetimine adım adım bütün süreçleri ve e-ticarette başarılı olabilmenin ipuçlarını anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş birliği kapsamında Vodafone kullanan KOBİ'lere sunduğumuz özel avantajlarla, kendilerine e-ticaretin kapılarını açıyoruz. Öncelikle GittiGidiyor'a yeni katılan ve son 3 aydır hiç listeleme yapmamış KOBİ'lere 1 yıllık ücretsiz mağaza veriyoruz. Burada yarattığımız toplam fayda yıllık 5 bin 400 liraya kadar geliyor. Geleceğim e-ticaret eğitimlerine öncelikli olarak katılma hakkı tanıyoruz. Eğitimlerini tamamlayan Vodafone kurumsal müşterilerine özel ücretsiz mentorluk desteği veriyoruz. Bu kapsamda aylık performans takibi ve performans görüşmeleriyle Vodafone'lu KOBİ'lerin e-ticarette satış ve müşteri memnuniyeti tarafında performanslarını gelişmeleri için rehberlik ediyoruz. Satışlarını artırmak için GittiGidiyor'da günün fırsatı alanında kendilerini ve ürünlerini önceliklendiriyoruz. Amacımız, Gaziantep’teki KOBİ’lerin dijitalleşerek işlerini e-ticaretle ülke geneline yayabilmelerini sağlamak. Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Gaziantep’te duyurduğumuz bu iş birliği tüm Türkiye’yi kapsıyor. Projeye başvuruları, GittiGidiyor ve Vodafone web sitesi üzerinden yapılabilecek."