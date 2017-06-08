Vodafone'dan geleneksel Ankara iftarı

ANKARA (AA) - Vodafone Türkiye'nin Altındağ Belediyesi ile birlikte düzenlediği geleneksel iftar programına çok sayıda Ankaralı katıldı.

Vodafone Türkiye, Altındağ Belediyesi ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde halka açık iftar verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, burada yaptığı konuşmada, ramazanın toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği ay olduğunu ifade etti.

Her ramazan olduğu gibi bu yıl da Ankara’da bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Süel, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında sevgi, saygı ve hoşgörü kavramlarını her zamankinden daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Vodafone Türkiye olarak ramazan ayında sizlerle bir araya geldiğimiz sosyal buluşmaların toplumsal yardımlaşma, kaynaşma ve hoşgörü ortamının güçlenmesinde önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. İnsanımız için değer yaratma amacıyla faaliyet gösteren bir şirket olarak, önümüzdeki dönemde de toplumsal birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirecek buluşmalar düzenlemeye devam edeceğiz."

Süel'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de katıldı.

