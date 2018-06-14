Vodafone'dan Ramazan Bayramı'na özel iki hediye kampanyası birden

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırladığı iki farklı hediye aksesuar kampanyası ile müşterilerinin bayram alışverişi deneyimini kolaylaştırıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dijital yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, Ramazan Bayramı için iki farklı hediye aksesuar kampanyası birden hazırladı. Vodafone online mağazası üzerinden başlatılan ilk kampanya, tüm faturalı tarifeler ve cihazlarda geçerli olacak.

Buna göre, cihazını Vodafone Red tarifeleri ile online kanaldan alan bireysel müşterilere Sword NR105 Speaker ve Phoneaks 5.200 mAh Powerbank, cihazını uyumlu tarifeler ile online kanaldan alan bireysel müşterilere Key 10.000 mAh Powerbank ve cihazını Vodafone Gençlik Tarifeleri ile online kanaldan alan bireysel müşterilere TinV 5.000 mAh Premium Powerbank hediye edilecek.

Vodafone’un online kampanyasından yararlanmak isteyenlerin vodafone.com.tr adresini ziyaret etmeleri ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasını kullanmaları yeterli olacak.

Vodafone, ikinci kampanyasını ise cihazını mağazalardan almayı tercih eden müşterileri için düzenliyor. Bu kampanya kapsamında da Vodafone Pass’li Red tarifeleri ile Vodafone mağazalarından herhangi bir akıllı telefon alan Red müşterilerine 75 TL'lik aksesuar çeki hediye edilecek.

Vodafone Red müşterileri, bu hediye çekini kullanarak Vodafone mağazalarında satılan ve istedikleri bir aksesuarı alabilecek.





- "Sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyen herkesi Vodafone'a bekliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Vodafone müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Akıllı cihaz piyasasının en gelişmiş ürünlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerinin mobil deneyimini eşsiz kılmaya odaklandıklarını vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda, Ramazan Bayramı için iki farklı kampanya düzenleyerek müşterilerimizin bayram alışverişi deneyimini kolaylaştırıyoruz. Online satış kanalımızdan ve Vodafone mağazalarından başlattığımız bu kampanyalarda, belirlediğimiz tarifelerle birlikte cihaz alan müşterilerimize sürpriz hediyeler sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin Ramazan Bayramı sevincini paylaşıyor, bayram vesilesiyle sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyen herkesi Vodafone’a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







- İnternetinden yemeyen paketler





"Vodafone Pass” paketlerinde Türkiye'de ilk kez en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları bir arada sunuluyor ve tarifedeki internetten yemiyor.

Vodafone’lular, "Vodafone Pass İletişim", "Vodafone Pass Müzik", "Vodafone Pass Sosyal", "Vodafone Pass Video" ve "Vodafone Pass Oyun" paketleriyle WhatsApp, Facebook Messenger, Spotify, Fenomen, Karnaval, Power, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve İzlesene gibi popüler uygulamaları, kota kaygısı olmadan gönül rahatlığıyla kullanabiliyor.















