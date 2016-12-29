Vodafone'lular 2016'da aylık ortalama 462 dakika konuştu

İSTANBUL (AA) - Vodafone aboneleri, bu yıl aylık ortalama 462 dakika konuştu, toplam 235 bin terabayt data kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin 22,6 milyon abonesi, 2016'da abone başına aylık ortalama 462 dakika konuştu ve 2 katından fazla artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı. Abonelerinin internet kullanımı son 5 yılda 32 katına çıkan Vodafone, mobil ve sabit iletişim hizmetleriyle 2016'da da Türkiye'de dijitalleşmenin öncülerinden oldu.

Yoğun mobil iletişim kullanımıyla öne çıkan Vodafone Red'liler, yurt dışında 51 ülkede tarifelerini Türkiye'deymiş gibi kullandı, ayrıca, 23 Vodafone ülkesindeki hem sabit hem mobil hatları ek ücret ödemeden tarife dakikalarıyla aradı. Vodafone Red, abonelerine tarifeler dışında da fayda sağlamaya devam etti. Böylece Vodafone Red'lilerin toplam tasarruf miktarı 3 yılda 526 milyon lirayı buldu.

Vodafone'un, 25 yaş ve altı gençler için Mayıs 2011'de hayata geçirdiği FreeZone platformuyla bugüne kadar gençliğe yaptığı yatırım tutarı 130 milyon liraya ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 80 milyon TL'yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 5 yılda 50 milyon TL katkı sağlandı.

Bu yıl düzenlenen 5 Vodafone FreeZone konserinde 30 bini aşkın müziksever genç sevdikleri sanatçılarla buluştu. 7 binin üzerinde Vodafone FreeZone abonesine sosyal medya hesapları üzerinden çözüm sunuldu. Vodafone FreeZone'un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 120 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı. 400 binin üzerinde Vodafone FreeZone'lu, gençlere özel Spotify tekliflerinden yararlandı.





- Mobil uygulamalarla ayrıcalıklı hizmetler





Türkiye'nin "ilk" ve "tek" mobil sağlık platformu Vodafone Cep Sağlık servisi, toplam 1,2 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunurken, temassız mobil ödeme deneyimi sunan Vodafone Cep Cüzdan uygulaması 3 yılda 400 bini aşkın abone tarafından indirildi. Tüm Vodafone'lulara indirim fırsatları sunan ve 2016 yılında 120'nin üzerinde marka ile 300 kampanyanın düzenlendiği Vodafone Avantaj Cepte uygulaması ise toplam 1,8 milyondan fazla kez indirildi.

Vodafone abonelerinin çocuklarının ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan "Merhaba Tarifesi" kapsamında "Buradayım Uygulaması"nı indiren 35 bini aşkın anne baba, çocuğunun nerede olduğunu takip edebildi. Abonelerine her pazartesi sürpriz hediyeler sunan, kullanıcılarının Vodafone ile olan birçok işlemini gerçekleştirebildiği "Vodafone Yanımda" uygulaması ise 11 milyon indirme rakamına ulaştı.

Kasım ayında "Türkiye Aşkına Şehitler Anısına" temasıyla koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda 120 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu rekor katılıma imza attı. Yüz binlerce İstanbullu da "Kahramanlar Koşusu" ile Asya'dan Avrupa'ya geçti. Bu yıl 28'i Türk olmak üzere 90 elit atletin yarıştığı maratonda, 100'e yakın şehit yakını ve gazi de koşucu startları verildikten sonra 93 metrelik Türk bayrağı ile köprüyü geçti. Maratonun dijital pusulası "VMaraton" uygulaması toplam 13 bine yakın kişi tarafından indirildi. Etkinliğin resmi Facebook sayfası ise 25 bin kişi tarafından takip edildi.

Türkiye'nin "ilk" akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın sosyal medya hesapları 2016'da da taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Arena Facebook hesabı 1,9 milyonun, Twitter hesabı 425 binin, Instagram hesabı ise 428 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Vodafone Arena ve Beşiktaş futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 40 milyon kişiye erişti, 9,6 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone'un Beşiktaşlı taraftarlara özel oluşturduğu "Vodafone KaraKartal" platformuna 2 yılda 913 bin Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş'a 3,2 milyon lira katkı sağladı.

Vodafone Türkiye'nin en dijital mağazası Vodafone Arena'da açıldı. 6 ayda tamamlanan Vodafone Arena Akıllı Stadyum Mağazası için toplam 1 milyon liralık yatırım yapıldı.





-Şehirlerin dijitalleşme endeksi yüzde 55 oldu





Vodafone'un Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak üzere geliştirdiği "Yarına Hazırım Platformu" kapsamında 44 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı. Vodafone ayrıca, "Akıllı Şehir Endeksi" çalışmasıyla 26 büyükşehir belediyesinin skorunu ölçtü ve "Yarına Hazır Şehirler Büyükşehir Belediyesi Ortalama Skoru"nu yüzde 55 olarak tespit etti. Vodafone Türkiye'nin kurumsal segmentteki toplam gelirleri ise yüzde 20 arttı.

Türkiye Vodafone Vakfı, "Vodafone Önce Kadın", "Düşler Akademisi" ve "Yarını Kodlayanlar" gibi projeleri ve mobil uygulamalarıyla 9 yılda toplam 4 milyona yakın kişiye dokundu, 29 milyon TL sosyal yatırım yaptı. Vodafone Türkiye'nin kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında toplandığı "Vodafone Önce Kadın" programından 3 yılda 700 bini aşkın kadın faydalandı. Kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına cep telefonları aracılığıyla haber verebilmelerini sağlayan "Vodafone Kırmızı Işık" uygulaması ise 300 binden fazla kez indirildi.

"Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz" sloganıyla yol alan Düşler Akademisi projesi 8 yılda 5 bin kişinin hayatına dokundu. Habitat iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 2 ayda 5 ilde 7-14 yaş aralığındaki bin çocuğa kodlama eğitimi verildi. AÇEV iş birliğiyle geliştirilen çocuk gelişim rehberi "İlk6Yıl" mobil uygulaması 200 bine yakın indirilme rakamına ulaşırken, Türkiye'nin "en kapsamlı" işaret dili eğitim uygulaması "İŞARET" ise 15 bini aşkın işitme engelli ve yakınının hayatını kolaylaştırdı.

Vodafone Türkiye, 2016'da çeşitli uygulama ve kampanyalarıyla yurt içi ve dışında toplam 118 ödül kazandı. Vodafone, 2016'da Felis Ödülleri'nde 46, Kristal Elma Ödülleri'nde 35, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 12, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda 9 ve Baykuş Ödülleri'nde 4 ödül aldı. Vodafone Arena için tasarlanan "Çok Bekledik be Abi!" reklam kampanyası, hem Kristal Elma hem de Felis Ödülleri'nde "Medya" kategorisinde "Büyük Ödül"e layık görüldü.