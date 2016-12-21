Vodafone'un

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin yaygınlaşmasını amaçlayan "Yeşile Saygı" mobil uygulamasını tamamen yenileyerek kullanıma sundu.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye, ilk kez 2014 yılında uygulama marketlerinde yer alan Yeşile Saygı mobil uygulamasını tamamen yeniledi. Uygulama, yeni içerik ve servislerle daha interaktif ve kullanıcı dostu hale getirildi.

Mobil uygulama ile artık kullanıcılar hem çevre konusunda daha fazla bilinçlenecek hem de doğaya yatırım yapma fırsatına sahip olacak.

Uygulama "Yeşile Git" özelliğiyle doğaseverler arasında yeni bir sosyal buluşma ortamı sunuyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bulundukları çevredeki yeşil alanları, parkları, organik pazarları ve hayvan barınaklarını görüntüleyebilecek. Ayrıca kendilerine ait bir profil oluşturarak, Facebook üzerinden oturum açabilecek. Uygulama üzerinden profil oluşturan kullanıcılar, "Yeşil Dostlar" bölümünde uygulamayı kullanan diğer kişilerle arkadaş olup, onları takip edebilecek.

Rozet kazanımı, arkadaşlar arasında sıralama, ayın birincisi gibi özelliklerle daha interaktif hale getirilen uygulama, "Yeşil Ayak İzim" özelliğiyle herkese daha fazla çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Uygulama içerisindeki haberleri okuyan, testleri çözen, check-in yapan, fotoğraf yükleyen ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar bu özellikle puan kazanabiliyor.

Uygulama ile her ay en fazla puanı kazanan ve birinci olan kullanıcı, özel hediyelerin de sahibi olacak. Yeşil Ayak İzim özelliğiyle uygulama üzerinden her ay yeşil puan toplayan kullanıcılar 100 puana ulaştıklarında isterlerse, Vodafone kendileri adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışında bulunabiliyor. Yenilenen uygulama ile kullanıcılara anlık bildirimler gönderilirken, en son haberleri ve etkinlikleri görmeleri de sağlanıyor.

Yeşile Saygı uygulaması sayesinde kullanıcılar, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda çeşitli ipuçları ve testlerle bilgi edinebildikleri gibi ilginç makalelere, rapor ve araştırma sonuçlarına da "Yeşil Haberler" vasıtasıyla ulaşabilecek. Lokasyon bazlı uygulama sayesinde kullanıcılar yakın çevrelerindeki organik ürün satan dükkanlara, doğa alanlarına, hayvan barınaklarına, yeşil ofislere, doğal ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaçları olan pek çok noktaya anında ulaşabiliyor.





-"Çevre bilincini toplumun her kesimine yaymak istiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak doğayı ve çevreyi koruma konusunda mobil teknolojilerin gücünü kullanmaya devam ettiklerini belirtti. Süel, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, ticari ve sosyal yatırımlarımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobil teknolojilerin gücünü kullanarak, sürdürülebilirliği ve çevre bilincini toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın bilinçlendirmeden geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla, sürdürülebilirlik vizyonumuzla paralel olarak insanların çevre ile ilgili konularda aradıkları birçok şeyi bir arada bulabilecekleri bir platform sunuyoruz.

Yaklaşık 2 yıl önce tüm kullanıcıların hizmetine sunduğumuz Yeşile Saygı mobil uygulamasının içeriğini zenginleştirerek doğa dostu yaşama dair ipuçları ve yeni uygulamalarla daha interaktif ve kullanıcı dostu bir hale getirdik. Doğaya ve yeşile önem veren herkesi Yeşile Saygı mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yüklemeye ve kullanmaya davet ediyoruz. Vodafone olarak, çevreyi ve yeşili korumada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıkla devam edeceğiz."