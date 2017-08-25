VSY Biotechnology Amazon'un açtığı davayı kazandı

İSTANBUL (AA) - Hollanda merkezli VSY Biotechnology, Amazon tarafından açılan, yaklaşık 4 yıl süren marka ihlal davasını kazandığını, kararın kesinleştiği duyurdu.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yazılı açıklamasında, hakkın yerini bulduğunu, adil, dürüst mahkemeye ve yargıçlara teşekkür ettiğini bildirdi.

Zeiss'in da kendilerine patent ihlal davası açtığını ama eninde sonunda bu davayı da kazanacaklarını belirten Varlıbaş, mahkemelerin taraflı, subjektif karar vermeyeceklerine ve bilimsel verileri göz önünde bulunduracaklarını ifade etti.

Varlıbaş, Zeiss davasında da haklı olduklarını vurgulayarak. davaya konu olan Zeiss'ın mevcut patentinin Zeiss’ın kendi araştırmaları sonucunda geliştirilmediğini, yakın zamanda Zeiss’ın bu patenti Japon bilim adamlarından satın aldığını belirtti.

Varlıbaş, "Bu patentte hatalar var. Patentin kendi içinde de çelişkiler var, net çizgiler içermiyor. Alanında uzman kişiler bu patenti yorumlarken zorlanıyor. Bu nedenle patentin hükümsüzlüğüne karşı da dava açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Patent davalarının Avrupa’nın patent davalarına bakan en iyi mahkemelerden olan Almanya’daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi ve Hollanda’daki Den Haag Bölge Mahkemesinde açıldığını bildiren Varlıbaş, bu iki mahkemenin de çok önemli bir misyon yerine getireceğini vurguladı.

Kendisinin 20 yıllık oftalmolog olmasına rağmen teknik konularda destek aldığını kaydeden Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Mahkemelerin de misyonlarını yerine getirip, adaleti sağlarken bu konuya dikkat etmeleri büyük önem arz ediyor. Mahkemeler bu tip bilimsel konularda karar alırken hissi veya kanaate dayalı olarak hareket etmemeli, bağımsız teknik bilirkişilerden aldığı bilimsel veri ve görüşler doğrultusunda sonuca ulaşmalıdır. Haksızlıklar ancak bu şekilde engellenebilir."





- "Mahkeme için 1 milyon avro üzerinde ödeme yaptık"





Varlıbaş, "Birbirinin kararlarından etkilenme" durumu olarak bilinen Bilgisel Kaskat Etkisi (Informational Cascade) gibi sendromların mahkemelerde yaşanmaması gerektiğini belirterek, iki yanlış kararın bir doğru karar etmeyeceğine işaret etti.

Patent davalarının amacının bilimsel bir buluşu ve patentin sahibini korumak olduğunun altını çizen Varlıbaş, bazen büyük şirketlerin gelişmekte olan yenilikçi firmaların piyasaya girmesini engellemek ve tekelleşmek amacıyla patent davalarını kullanabildiğini, bu konuda mahkemelerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Avukatlar, danışmanlar ve mahkeme hazırlıkları için şu ana kadar 1 milyon avro üzerinde ödeme yaptıklarını bildiren Varlıbaş, bu rakamın daha da artacağını, Zeiss'ın da avukatlarına bu miktardan daha fazla harcama yapmış olabileceğini iddia etti.

Varlıbaş, Zeiss'i etik değerlere önem veren büyük ve saygın bir firma olarak bildiğini belirterek, "Zeiss’ın yöneticilerine tavsiyem, bilimsel açıdan bizim açıklamalarımızı bir kez daha bilim adamlarına inceletmeleri. Çünkü bilim ve teknoloji kazanacaksa sonunda kazanan biz olacağız. Spekülasyon ya da geçici kararlara bel bağlanmamalı, yalnızca avukatların yönlendirmeleri ile hareket edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

VSY Biotechnology'nin yenilikçi, etik ve hızla büyüyen bir firma olduğunu bildiren Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Dünyada göz alanında en gelişmiş Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz. Her yıl yeni yeni ürünler piyasaya sunuyoruz, insan sağlığına hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu anda önümüzde 40’a yakın Ar-Ge projesi var. Ar-Ge merkezinden çıkacak bu ürünlerimizin patent başvurularını da yapıyoruz. Biz etik değerler ile büyüyen ve gençlere ilham veren bir firmayız. Büyük firmaların çoğunlukla yapmaya çalıştıkları güçlü oldukları için haklı olacakları algısı yaratmaya çalışmaktır.

Güçlü firmalar oluşturdukları bu etkiden faydalanmamalıdır. Bu noktada çevrelerindeki kişi ve kurumlar güçlü olanın haklı olduğu düşüncesini benimsememeli, Etik değerlere büyük önem veren bir firma olarak biz, diğer büyük firmaları da etik ve dürüst davranmaya çağırıyoruz. Etik dışı davranışlarla bizi engellemeye çalışan tüm kişi ve kuruluşlara gerekli hukuki cevabı vereceğiz."

Varlıbaş, davanın ilerde pek çok firma, avukat ve mahkeme için örnek teşkil edeceğini belirterek, dünyadaki tüm bilim adamlarını özellikle optik ve fizik konusundaki uzmanları bu davadaki bilimsel verileri ve savları incelemeye davet etti.

Bu davanın yıllar sonra da konuşulacağını kaydeden Varlıbaş, patentlerin bilimsel gerçeklere dayalı olduğunu, bilimsel olarak haklı olduklarını ve bu davayı da kazanacaklarını vurguladı.



















