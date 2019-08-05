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VSY Biotechnology, Avrupa İş Ödülleri'nin "One To Watch" listesinde

- VSY Biotechnology, başarılı Avrupalı şirketlerin seçilerek ödüllendirildiği Avrupa İş Ödülleri'nin "One To Watch" listesine girdi

VSY Biotechnology, Avrupa İş Ödülleri'nin
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İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, başarılı Avrupalı şirketlerin seçilerek ödüllendirildiği Avrupa İş Ödülleri'nin (European Business Awards) "One To Watch" listesinde yer aldı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, "iş dünyasının Oscar'ı" olarak bilinen Avrupa İş Ödülleri organizasyonu kapsamında yarışacak isimler duyuruldu.

Yarışmanın ilk aşaması olan, katılım sağlayacak firmaların belirlendiği "One To Watch" listesinde VSY Biotechnology de yer aldı.

2007'den bu yana devam eden European Business Ödülleri kapsamında VSY Biotechnology'nin seçilmesindeki ana kriterler arasında, inovatif olması, başarılarıyla ilham vermesi ve etik yapısı bulunuyor.

Yarışmanın ikinci aşamasında VSY Biotechnology, "Ulusal Şampiyonluk" seçimlerine dahil olacak. Her ülkeden bir ulusal şampiyon seçilerek 3 Eylül 2019'da kamuoyuna duyurulacak. Yarışmanın son aşamasında ise Avrupa ülkelerinden seçilen "Ulusal Şampiyonlar"ın tümü, 3 Aralık 2019’da düzenlenecek galada bir araya gelerek 18 kategoride düzenlenecek ödül töreninde yer alacak.

VSY Biotechnology, 2016'da da "One To Watch" listesinde yer almış ve aynı yıl "European Business Awards Ulusal Şampiyonu" seçilmişti.

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