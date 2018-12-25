banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon SuperFresh Bursa
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

VSY Biotechnology, BN Academy Meetup'ın konuğu oldu

- VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök: - ""Duygu yönetimini başarmanın yolu kendini dinlemekten kendi koçluğunu yapmaktan geçer. Duygu yönetimi başarılamaz ise direkt olarak ilişki yönetimi, dolaylı olarak da iş yönetimi etkilenir"

VSY Biotechnology, BN Academy Meetup'ın konuğu oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök, genç liderlerin bir araya geldiği yetkinlik tabanlı lider topluluğu BN Academy Meetup serisinin konuğu oldu.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, şirketin davetli olduğu etkinliğin Kişisel Gelişim ve Liderlik Oturumu'nda VSY Biotechnology İç Denetim Müdürü Seyhan Gençağ Gök yer aldı. Gök konuşmasında; "liderlik için duygu yönetiminin" önemini vurguladı.

Etkinliğin Kişisel Gelişim ve Liderlik Oturumu'nda davetli konuşmacı olarak yer alan Seyhan Gençağ Gök, yönetimin üç aşamasının; duygu yönetimi, işin yönetimi, insan yönetimi olduğunu açıklayarak; en zorunun ise duygu yönetimi olduğunu ifade bildirdi.

Gök, "Duygu yönetimini başarmanın yolu kendini dinlemekten kendi koçluğunu yapmaktan geçer. Duygu yönetimi başarılamaz ise direkt olarak ilişki yönetimi, dolaylı olarak da iş yönetimi etkilenir. Liderler; iyi ilişkiler kurma, duygu ve iş yönetimi yetkinliğine sahip, benlik duygusuna hitap eden profillerdir." ifadelerini kullandı.

Liderde olması gereken genel özelliklere de değinen Gök, "Lider insani özellikleri taşımalı; yardımseverlik, anlayış, bir araya getirme, eğlendirme, yetiştirme özellikleriyle bütünleşmeli. İmajını güçlü kılması için yenilenme, ustalık, orijinallik, cesaret, etik değerlere sahip olmalı. Kıvılcım çakmak için konuşurken içten olmalı, öncelikleri belirlemeli, zorluklardan fırsatlar çıkarmalı, etkiye tepki vermek yerine karşılık vermeli ve hak edene övgü sunmalı." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1