VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini...

15 Şubat 2019 Cuma 12:22