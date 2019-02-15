Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sağlıklı Biyoloji Trabzon Dermatoloji
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...

VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini...

VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü
banner17

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.
VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini duyurdu.
Taraflar, anlaşma hükümlerini açıklamama kararı aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5