VSY Biotechnology, göz kusurları için

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Tuzla'daki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezinde geliştirdiği akıllı lensler ile göz kusurlarını ortadan kaldırmayı planlıyor.

VSY Biotechnology'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği akıllı göz içi lensleri hem katarakta çözüm oluşturuyor hem de miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi göz kusurlarını düzeltebiliyor.

Verilen bilgiye göre, VSY Biotechnology tarafından geliştirilerek tasarlanan ve üretimi gerçekleştirilen Trinova akıllı göz içi lensleri göze refraktif cerrahi ile yerleştiriliyor. Göz içerisindeki doğal lens cerrahi bir yöntemle alınıyor ve lens kapsülüne yeni akıllı lens implante ediliyor. Böylece hem katarakt sorunu gideriliyor hem de göz kusurları düzeltilerek gözlük bağımlılığına son verilebiliyor.

Geliştirilen akıllı AcrivaUD Trinova trifokal göz içi lensleri ise Sinüzoidal Vision Technology üretim tekniği ve yapısıyla dünyada bir ilki oluşturan özelliklere sahip.

SVT tekniği sayesinde yalnızca uzak, yakın ve orta değil ara mesafelerde de görüş gücü sunabiliyor.

Tüm dünyada patent başvuruları yapılan Trinova göz içi lensleri, Almanya'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Filipinler'e, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor.

