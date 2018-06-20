VSY Biotechnology Türkiye'de eklem içi enjeksiyon üretiyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretilebilen, sodyum hyaluronat çözeltisi içeren diz içi intra-artiküler enjeksiyon (eklem içi enjeksiyon) formlarını Türkiye'de üretip, dünyaya ihraç ediyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, eklem yüzeyindeki kıkırdak yapıların bozulmasıyla birlikte hareketlerde azalma ve ağrıya neden olan osteoartrit'e (kireçlenme) karşı uygulanan yeni tedavi yaklaşımları hastalara ameliyatsız çözümler sunarken, eklem içi enjeksiyon uygulamaları bu tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Son dönemde tüm dünyada kabul gören ve kireçlenmede ilerleme sürecini yavaşlatan, yalnızca kas-iskelet sistemi uzmanları, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Algelogi tarafından, özel bir teknik ile hastalara uygulanabilen eklem içi enjeksiyonları, bozulan eklem sıvısı yerine geçerek hastayı rahatlatıyor.

Bu kapsamda dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretilebilen Sodyum hyaluronat çözeltisi içeren diz içi intra-artiküler enjeksiyonların (eklem içi enjeksiyon) üretimi Türkiye'de VSY Biotechnology tarafından gerçekleştiriliyor.

Firma, Ar-Ge Merkezi'ndeki uzun çalışmalar sonucunda geliştirdiği uluslararası kalite standartlarına sahip Reviscon markalı eklem içi enjeksiyon formlarını dünyaya ihraç ediyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, diz, kalça, ayak bileği, el parmak eklemleri ve omurga eklemleri kireçlenme hastalığının en sık görüldüğü yerler arasında yer alırken, kireçlenme ile birlikte ağrılar, sızılar oluşuyor.

İlerleyen dönemde yaşamı zorlaştırıcı, merdiven çıkamama, yürüyememe, uzun süre ayakta duramama gibi durumlar ortaya çıkıyor; eklemlerdeki tutulmalar günlük hareketi güçleştirebilen hastalık genellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerde daha fazla görülürken, kireçlenmeye karşı alınan önlemler ve güncel tedavi yöntemleri hastalığın ilerleme sürecini yavaşlatıyor ve eklemin çıkarılarak yerine protez takılmasına gerek kalmadan, ameliyatsız bir şekilde hastaların uzun bir süre yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.



