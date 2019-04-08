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VSY Biotechnology'e "ihracatın yıldızı" ödülü

- Şirket, İKMİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları" ödüllerinde "Medikal" alanında birinciliğe layık görüldü

VSY Biotechnology'e
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İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, "İhracatın Yıldızları" ödüllerinde Medikal alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

VSY Biotechnology'nin açıklamasına göre, üyeleriyle 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden ve 2018'de 17,4 milyar dolar ihracata imza atan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2018'in en fazla ihracat yapan kuruluşlarını ödüllendirdi.

Kimya sektörünün ihracat yıldızlarının ödüllendirildiği törende, VSY Biotechnology, "Medikal" alanında ihracatın yıldızı seçilerek birincilik ödülünü aldı.

Törende konuşan VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, 2018'in en çok ihracat yapan firması olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu başarımızdan dolayı VSY Biotechnology ailesini canı gönülden kutluyorum. Ayrıca bize destek veren tüm kuruluş ve kişilere de teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İKMİBVSY Biotechnology
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