Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Walmart'tan Hindistan'da dev anlaşma

- ABD'li perakende devi, Hindistanlı Flipkart'ın yüzde 77'lik hissesi için 16 milyar dolar ödeyecek

Walmart'tan Hindistan'da dev anlaşma
NEW YORK (AA) - Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, Hindistanlı e-ticaret firması Flipkart'ta hisse satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Walmart'tan yapılan açıklamada, şirketin, Flipkart'ın yüzde 77'lik hissesi için 16 milyar dolar ödemek üzere anlaşmaya vardığı belirtilirken, Flipkart'ın gelecekte halka açık bir firma olmasının hedeflendiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Doug McMillon, Hindistan'ın dünyanın en büyük perakende pazarlarından birine sahip olduğunun altını çizdi.
Flipkart'ın kurucularından olan CEO Binny Bansal ise, açıklamada, Hindistan e-ticaret sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
80'den fazla kategoride 80 milyon ürün satan Flipkart'ın internet sitesine göre, 1,3 milyar nüfusa sahip olan Hindistan'da şirketin 100 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.
Uzmanlar, ABD perakende piyasasında Amazon'un çok gerisinde kalan Walmart'ın dünya genelinde yeni perakende ve e-ticaret pazarlarında büyümeyi hedeflediğini belirtiyor.
Amerikan perakende sektöründe, 2016'da, Amazon'un pazar payı yüzde 34 iken, eBay yüzde 7,7'lik payıyla 2'nci sırada, Walmart ise yüzde 5'in altındaki pazar payıyla 3'üncü sırada yer almıştı.
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
E-ticaretFlipkartPerakendeWalmart
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5