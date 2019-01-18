Welcome Travel Spa'nın genel kurul toplantısı İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İtalya'nın en büyük tur operatörlerinden Welcome Travel Spa'nın genel kurul toplantısı ve 20. yıl kutlama etkinlikleri İstanbul'a alındı.

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bin üst düzey turizmcinin katılacağı organizasyon Şubat 2019'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ve TÜROB girişimi ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi kuruluşların katkılarıyla İtalya'nın en büyük tur operatörlerinden Welcome Travel Spa'nın genel kurul toplantısı ve 20. yıl kutlama etkinlikleri İstanbul'a alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, söz konusu organizasyonun Welcome Travel yetkilileri ile başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği ve THY Roma ofisi tarafından kurulan temaslar neticesinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin gündeme getirildiğini kaydetti.

Eresin, ilk görüşmelerin ardından geçen ay düzenlenen TTG Rimini Turizm Fuarı'nda Welcome Travel yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve THY yetkililerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde toplantının İstanbul'a alındığını belirtti.

Bu konuda özellikle Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia ile THY Roma Müdürü Mustafa Hakan Yılmaz’ın yoğun çabaları olduğunu kaydeden Eresin şunları söyledi:

"Welcome Travel Spa'nın İtalya'da 600'den fazla satış ofisi bulunuyor. Bu ofislerin tüm üst düzeyi gelecek. Bu etkinlik İstanbul'da son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplantılardan biri olacak. Bin kişilik katılımcı sayısı çok fazla olmayabilir ama kongrenin İstanbul'a alınmış olması stratejik açıdan çok olumlu. Etkinlik İstanbul'un parlak kongre günlerine tekrar dönmesinin öncüsü olabilir. Bu yönüyle sektöre bir moral getirmesini bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda İstanbul'un yeniden kongre merkezi niteliğine kavuşmasının önünü açabilecek bir organizazyon. Kongreye İstanbul'un ev sahipliği yapması netice olarak olumlu algı, farkındalık ve destinasyonun tekrar öne çıkmasına destek olacaktır. Bizim için çok önemli bir tanıtım atağına dönüşebilecek."

İstanbul'daki organizasyona olan ilgiye Welcome Travel CEO'sunun bile çok şaşırdığın belirten Eresin, "Welcome Travel teşkilatına kongrenin İstanbul'da yapılacağını duyurduğunda 48 saat içinde 400 kişi katılımını teyit etmiş. Şirket CEO'su bu kadar kısa sürede bu kadar katılım teyidi almalarına çok şaşırdıklarını iletti." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı sonunda İstanbul'da başka bir çok önemli turizmci grubunun daha ağırlanacağına dikkati çeken Eresin şöyle devam etti:

"Yine Roncaglia ile Yılmaz'ın yoğun çabaları ve bizim temaslarımız sonucunda kısa adı FTO olan İtalya Turizm Federasyonu da Yönetim Kurulu toplantısını ocak ayı sonunda İstanbul'da yapma kararı aldı. Toplantıya İtalya'nın en büyük turizm şirketlerinin CEO'ları katılacak. Katılımcı sayısı açısından küçük ancak çok etkili 30 kişi gelecek. Bu da son 2-3 yılda büyük ölçüde kan kaybeden İtalya turizm pazarını yeniden canlandıracak etkide bir toplantı olacaktır. Kongre turizminde bu yoldan itibaren umut ışığı yakalayabiliriz. Uluslararası alanda yaptığımız görüşmelerde bu izlenimi ediniyoruz. Umuyoruz ki 2019 yılından itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinlerin rotasına girecek. Uluslararası bir kongre bugünden yarına alınmıyor.

Kongre turizmi, kısa vade değil uzun vadeli planlama gerektiriyor. 2013 yılında ülke bazında Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada şehir bazında ise İstanbul 8. sırayı almıştı. Bu olağanüstü bir başarıydı. Sıralamada eski seviyeye dönmemiz, hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda en az 2-3 yıl sürebilir. İmajın yükselmesini sağlayacak her etkinlik, uluslararası kongre ve toplantıların yönünün yeniden Türkiye'ye ve İstanbul'a dönmesini, İstanbul'un yeniden moda şehir olmasını sağlayacaktır. İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye'nin en büyük markasıdır. Bu markanın üzerine özenle titrememiz gerekiyor. İstanbul'u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz. Türkiye'nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Türkiye'nin turizm gelirlerini artıracak en önemli unsur da bu olacaktır."