"Wellness gayrimenkul sektörü 2020'de 152,8 milyar dolara ulaşacak"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy, zihinsel, fiziksel ve sosyal bakımdan iyi olma durumuna yönelik faaliyetleri kapsayan wellness sektörünün geçen yıl 4,2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Wellness, sağlıktaki farkındalık ve gelişimle birlikte önemli bir kavram olarak gayrimenkul sektörüne de girmiş bulunuyor. Wellness gayrimenkul sektörü hacmi 2017'de 134,3 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu rakamın 2020'de 152,8 milyar dolar, 2022'de ise 197,4 milyar dolar olacağı öngörülüyor." dedi.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası hayatında yaptığı değişiklikleri aktarmak amacıyla yola çıkan ve gerçekleştirdiği çalışmalarla "Wellness Sektörünün Öncü Kadını" ödülüne layık görülen Belgin Aksoy, zihinsel, fiziksel ve sosyal bakımdan iyi olma durumu şeklinde tanımlanan wellness kavramı ve ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wellness kavramının sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde sadece masaj, bakım, spor ve sağlıklı beslenmeden ibaret olduğuyla ilgili yanlış bir intiba bulunduğunu anlatan Aksoy, gelişen dünya koşullarında bu sektöre ilginin arttığını söyledi.

Aksoy, artan bilinç ve kaliteli yaşam arayışı gibi birçok gelişmenin wellness ekonomisinin ilerlemesine katkı sağladığını aktararak, bu sayede wellness sektörünün geçen yıl global ekonominin yaklaşık 2 katı büyüdüğünü ve 4,2 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bu rakamın 1 trilyon 83 milyar dolarının kişisel bakım, güzellik ve yaşlanmayı geciktirici (anti-aging) alanındaki faaliyetlerden geldiği bilgisini veren Aksoy, şunları kaydetti:

"Sektörün 702 milyar doları sağlıklı yemek, beslenme ve kilo verme, 639 milyar doları wellness turizmi, 595 milyar doları fitness ve zihin-beden, 575 milyar doları önlenebilir ve kişiselleştirilmiş tıp ve halk sağlığı, 360 milyar doları geleneksel ve tamamlayıcı tıp, 134 milyar doları wellness emlak, 119 milyar doları spa ekonomisi, 56 milyar doları termal/mineral su kaynakları ve 48 milyar doları da iş yerinde wellness'tan oluşmaktadır. Wellness sağlıktaki farkındalık ve gelişimle birlikte önemli bir kavram olarak gayrimenkul sektörüne de girdi. Wellness gayrimenkul sektörü hacmi 2017'de 134,3 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu rakamın 2020'de 152,8 milyar dolar, 2022'de ise 197,4 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu alanda ABD, Çin ve Avustralya önde geliyor."





- "Wellness bir seçenek olmaktan çıkıp, zorunluluk halini alacak"





Belgin Aksoy, wellness sektörünün nereye gittiği ve trendleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Gelişen ekonomisiyle wellness sektörünün, artık silo zihniyetinde bir endüstri olmadığını vurgulayan Aksoy, şunları ifade etti:

"Wellness kavramını evlerimize, iş yerlerimize, topluluğumuza ve seyahatlerimize entegre ettikçe sektör ortak bir noktada buluşacak. İş yerinde wellness program ve servislerine erişimi olan çalışan sayısı 321,7 milyona ulaştı. Wellness ile ilgili seyahat sayıları ise 830 milyon. Bu kapsamda uluslararası ortalama harcama tutarı bin 528 dolar, ulusal harcamanın ise 690 dolar olduğu belirtiliyor. Bu sayıların gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor. Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mutluluk Bakanlığı var. Güney Asya'nın küçük bir ülkesi olan Bhutan Krallığı'nda ise Gayrisafi Milli Mutluluk ölçüsü baz alınıyor. Tüm bu gelişmeler 2012'den bu yana savunduğum, her ülkede Wellness Bakanlığı olması gerekliliği hakkındaki düşüncemi destekler nitelikte. Wellness bir seçenek olmaktan çıkıp, zorunluluk halini alacak."

Aksoy, bu yıl için dünya wellness trendlerinden bahsederek, wellness mutfağının bunlardan biri olduğunu söyledi.



Wellness konsepti ile düzenlenen mutfaklarda, işlenmiş gıdalar yerine taze meyve ve sebzelerin saksılarda yetiştirildiğini ve bunların camdan transparan buzdolaplarında sergilendiğini aktaran Aksoy, ev ve ofislerde hava temizleyici bulundurmak, bitki yetiştirmek, sensör ve uygulamalarla hava kalitesini ölçmek aksiyonların da trendler arasında yer aldığını bildirdi.

Aksoy, "Ekstrem Wellness" trendiyle de DNA, epigenetik, ve mikrobiyom testleri ile en iyi hali alma merakının artacağını, daha çok kişinin ekstrem sporlara ve iddialı yaşam stillerine yöneleceğini dile getirdi.

Mutluluk için daha çok sosyal yaşam ve daha az teknolojinin de şimdiden revaçta olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Cep telefonlarını özel hazırlanmış uyku tulumlarına yerleştirmek yakında garipsenmeyecek. Öte yandan sadece kadınların kabul edildiği, FemTech adı altında sadece kadın vücudu için tasarlanmış ürünlere kadar kadının tüm dünyadaki gücünü artıran Feminist Wellness da yeni bir akım." şeklinde konuştu.





- "Global Wellness Day 2018'de 300 milyona yakın kişinin hayatına dokundu"







Belgin Aksoy, Global Wellness Day'i kurma amacı ve etkinliğin kapsamı hakkında, şu bilgileri verdi:

"Global Wellness Day'in şekillenmesinde etkili olan birkaç neden var. 2004'te ciddi sağlık sorunları yaşadım. Sağlığımı geri kazanmak üzere yaşadığım, zorlu ancak her gün yeni bir şey öğrendiğim bu süreçte, hayatımda radikal değişiklikler yaptım. Sağlık ve mutluluk dengesinin vazgeçilmez bir terazi olduğunu tecrübeyle sabitledim. Yılda 800 bin kişinin hayatına kendi elleriyle son verdiği, 3 milyon kişinin obeziteden, 3 milyon kişinin hareketsizlikten ötürü erken yaşta hayatını kaybettiği bir dünyada, yaşamımdaki değişimi ve bu değişimin pozitif etkilerini görüp, bu konuda eli kolu bağlı oturamazdım.

Sağlığını kaybedip geri kazanabilmiş biri olarak bu emek dolu yolculuğun başlangıç noktası basit ancak bir o kadar da manidar bir soruyla oldu. 'İyi yaşamak hepimizin ortak hayaliyken, neden dünya genelinde kabul görmüş bir İyi Yaşam Günü yok?' Bu düşünceyle 2012'de bu günü Türkiye'den dünyaya yaymak için yola koyuldum. Ne mutlu ki 7. yılına giren Global Wellness Day, 7 kıtada 125 ülkede 5 binden fazla noktada sadece ücretsiz aktivitelerle kutlanan uluslararası bir gün haline geldi. Kanada, Amerika, Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Tayland, Japonya, İtalya, Fransa, ve daha birçoğu bu ülkeler arasında."

Her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day'in bu yıl 300 milyona yakın kişinin hayatına dokunduğunu anlatan Aksoy, tamamen gönüllülerin desteğiyle ve hiçbir maddi karşılık beklemeden yola devam ettiklerini vurguladı.

Aksoy, Globall Wellness Day'in 7 adımlık manifestosundan da bahsederek, bunları "Bir saat yürüyüş yapın. Daha fazla su için. Plastik şişe kullanmayın. Doğal gıdalarla beslenin. İyilik yapın. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin. Saat 22.00'de uyuyun." şeklinde sıraladı.