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Wells Fargo 2,1 milyar dolar ceza ödeyecek

- Banka, sunduğu kredilerin niteliğini yanlış beyan ettiği iddiasıyla ceza ödemeyi kabul etti

Wells Fargo 2,1 milyar dolar ceza ödeyecek

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'nun, konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) kapsamında, yaklaşık 2,1 milyar dolar ceza ödemek için anlaşmaya vardığı bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Wells Fargo'nun RMBS kapsamında sunduğu kredilerin niteliğini yanlış beyan ettiği iddiasına yer verilirken, bakanlıkla anlaşmaya vardığı ve 2,09 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Bankanın, sunduğu konut kredilerinde yanıltıcı gelir belgesi kullanıldığının farkında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Wells Fargo'nun sunduğu kredilerin finansal kurumlar ve yatırımcılar için milyarlarca dolar kayba neden olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcı Vekili Alex G. Tse, ABD'de 2007'de mortgage kriziyle başlayan ve 2008'de ülkenin tüm finansal sistemini etkileyen ekonomik krize işaret ederek, "RMBS endüstrisindeki ihlaller, milyonlarca Amerikalıyı mahveden finansal krize yol açtı." ifadelerini kullandı.
Wells Fargo Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sloan ise, bankadan yapılan açıklamada, "RMBS kapsamında 10 yıldan fazla önce gerçekleşen faaliyetlerle ilgili iddiaları arkamızda bırakmaktan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Wells Fargo, araç ve konut kredileri faaliyetlerinin müşterilerine zarar verdiği gerekçesiyle, nisan ayında 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Ayrıca, Wells Fargo, 2011'den itibaren 2 milyonu aşkın hesabı müşterilerinden izinsiz ve gizli açması nedeniyle geçen sene yaklaşık 200 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Skandal nedeniyle banka 5 bin 300'den fazla çalışanının işine son verirken, dönemin CEO'su John Stumpf emekliliğe ayrılmıştı.

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Wells FargoKonut Kredisine (mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler (RMBS)ABD Adalet Bakanlığı
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