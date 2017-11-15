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Wells Fargo ABD Hükümeti'ne 3,5 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, usulsüz faaliyetlerinden ötürü 3,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Wells Fargo ABD Hükümeti'ne 3,5 milyon dolar ceza ödeyecek

WASHINGTON (AA) - ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, ABD Sermaye Piyasası Kuruluna (SEC), usulsüz faaliyetleri nedeniyle 3,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Wells Fargodan yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraklerinden Wells Fargo Advisors, SEC ile yaptığı anlaşma kapsamında 3,5 milyon dolar ceza ödeyecek.

Büyük çoğunluğu Mart 2012 ile Haziran 2013 arasında gerçekleşen şüpheli işlemleri zamanında rapor etmediği soruşturulan banka, daha önce de çeşitli nedenlerle yüksek miktarda para cezaları ödemek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl eylül ayında 2 milyonu aşkın mevduat ve kredi kartı hesabını müşterilerinden izinsiz ve gizli açtığı gerekçesiyle 185 milyon dolar tutarında para cezasına çarptırılan Wells Fargo, Şubat 2016'da ise finansal kriz öncesi verdiği konut kredilerinde yaptığı suistimallerden ötürü 1,2 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemişti.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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