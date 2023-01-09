Wilo'dan İski Çalışanlarına Yenilikçi Su Eğitimleri

Üstün teknolojisi ile dünyada 150, Türkiye’de de 30 yıldır faaliyet gösteren pompa sistemlerinin öncü markası Wilo, eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Sektörde eğitime çok önem veren ve kendi çalışanlarının yanı sıra; yetkili bayi, servis personeli, iş ortakları, sektör profesyonelleri ve mühendislik öğrencilerine yönelik eğitimlerine yıl boyunca devam eden Wilo, İSKİ çalışanlarına özel eğitim verdi. Eğitim kapsamında Wilo Türkiye İş Geliştirme Departmanı ve Altyapı Endüstri Satış Yöneticileri ile İSKİ Genel Müdürlüğü Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Avrupa Terfi Merkezleri Şube Müdürlüğü, Asya Su İsale Şube Müdürlüğü, Yeraltı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü teknik ekipleri İSKİ Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Wilo’nun su yönetimindeki tecrübeleri ve uzmanlığı paylaşıldı

Alanında uzman kadrosu tarafından verilen eğitimde Wilo’nun; inovatif temiz su ve atık su proseslerine özel pompa sistemleri, özel uygulama alanları, büyük hacimli dikey türbin, split case, derin kuyu pompaları ve hazır terfi istasyonları gibi konular ele alındı. Yoğun ilgi gören ve interaktif geçen bu özel eğitimde katılımcılar Wilo’nun su yönetimi konusundaki tecrübesi ve uzmanlığıyla paylaştığı bilgileri edinme imkanı buldular. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak BAŞA’ya, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı Ahmet YILMAZ’a özel teşekkürlerimizi sunarız.

Wilo Hakkında

1872 yılında Almanya'da kurulan Wilo, yaklaşık 150 yıldır pompa ve pompa sistemleri üreten global bir marka olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kendi alanında 'ilk'leri gerçekleştiren ve geleceğin teknolojilerini geliştiren Wilo, Türkiye'deki faaliyetlerine 1992 yılında başladı. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Wilo, 1992 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme gerçekleştirerek sektörün lider markası oldu. İnşaat sektörünün içinde yer alan mekanik tesisat pazarında yenilikçi pompa sistemleri ile hizmet veren Wilo, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş ürün yelpazesi ile bina teknolojileri, yangınla mücadele, su yönetimi ve endüstriyel alanlarda müşterilerine çözüm sunmaya devam ediyor.