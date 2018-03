WIN EURASIA geliyor..

İSTANBUL (AA) - Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “WIN EURASIA’ya devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde birçok ülkeden uluslararası delegasyon katılacak. Fuarın ikili iş görüşmeleri programı yeni iş bağlantılarının önünü açacak.” dedi.

Kühnel, 15-18 Mart’ta Tüyap Fuar ve Kongre merkezi’nde düzenlenecek WIN EURASIA Fuarı’na destek olan sektörel kuruluşların temsilcileriyle bir basın toplantısı düzenledi.

Burada fuara ilişkin bilgiler veren Kühnel, WIN EURASIA’nın bu yıl, Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, Electrotech EURASIA ve CeMAT EURASIA fuarlarının katılımcı ve ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacağını söyledi.

Yerli katılımcıların yanı sıra, Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada’dan uluslararası katılımcıların fuarda yeniliklerini sergileyeceğini anlatan Kühnel, Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan’ın ise ülke pavyonları ile fuarda yer alacağını kaydetti.

Türkiye’yi dünyanın en stratejik fuar merkezlerinden biri yapmak için çalıştıklarını söyleyen Kühnel, şunları kaydetti:

“WIN EURASIA hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem bu fuarda bir araya gelecek. Türkiye sanayii WIN EURASIA ile son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.”





- İş bağlantılarının önü açılacak





Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen WIN EURASIA fuarının, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), İstif Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlendiğini aktaran Kühnel, “WIN EURASIA’ya devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde birçok ülkeden uluslararası delegasyon katılacak. Fuarın ikili iş görüşmeleri programı yeni iş bağlantılarının önünü açacak.” ifadelerini kullandı.





- “WIN EURASIA çatısı altındaki her şeyi sektörümüz için ilgi çekici kılmalıyız”





Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ise uluslararası sektörel fuarların küresel iş ortaklarını bir araya getirerek yeni ticaret hacimleri oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



“Makine imalatı, teknolojinin beşiği olması bakımından en ileri düzeyde ihtisas gerektiren özel bir faaliyet alanıdır. Tanıtımı ve fuarları da bu yüksek uzmanlığın sonuna kadar sergilenmesi gereken rekabet alanlarıdır.



Sergilenen ürün veya teknolojiler arasında esasen kendileri de birer küçük sistem olan makinelerle birlikte, büyük sistemler, tesisler halinde iş görmelerini sağlayan unsurlar çoğunlukta. Dijitalleşme yarışı içindeyiz ve WIN EURASIA çatısı altındaki her şeyi sektörümüz için ilgi çekici kılmalıyız. Fuarda yer alacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”



Dünya makine sektörünün büyüklüğünün 4,8 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Karavelioğlu, “Türkiye, dünyanın neredeyse iki misli makineye yatırım yapan bir ülke. Sanayi Bakanlığı verilerine göre biz 240 bin kişi çalıştıran, 13 bin 200 firmayız. Her yıl 20-22 milyar dolar üretim yapıyoruz. Ve istihdamımızı son 8 yılda her sene ortalama yüzde 8 artırıyoruz. Türkiye’de bütün sanayi dalları içinde en yüksek katma değeri oluşturan sektör makine sektörü.” bilgilerini verdi.







-“KOBİ’lerimize faydalı olacak”





AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Türüdü, yerli ve yabancı fuarları destekleyerek fuarlara katılım sağladıklarını söyledi.



WIN EURASIA’yı önemsediklerini belirterek, “Bu çapta büyük bir organizasyon KOBİ’lerimize faydalı olacak. Biz fuara 18 firmayla 2 bin metrekarelik alanla katılacağız.” bilgilerini verdi.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, MAKFED’in bin 900 firmayı temsil eden 18 derneğin bir çatı kuruluşu olduğunu anlatarak, “Amacımız sektörde birlikteliği sağlamak istiyoruz. Karar vericilere katkı sağlamak da önceliklerimiz arasında. Dünyada da Türkiye’ye benzer bir yapı söz konusu. Dünya makine örgütlerinde heterojen bir yapı söz konusu.” bilgilerini verdi.



Bakır, internetteki gelişimin fuarlara olan ilgiyi azaltmadığını,100 yıl daha fuarların önemli konumunu koruyacağını belirterek, “WIN EURASIA ülkemizin göz bebeği, bir markamız. Önemsiyoruz, destekliyoruz. Teması Sanayi 4.0, Start Up’lar… Bu noktada küçük, orta ve büyük işletmeleri muhakkak fuara bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.







- “Enerji alanına özellikle dikkat etmeliyiz”





ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, enerjinin günden güne önem kazandığı günümüzde, elektrik çözümlerine yeterince odaklanılmaması halinde sürdürülebilir bir gelecek kurgulanamayacağını söyledi. Cemaloğlu, “Elektrik ve dolayısıyla enerji alanınan özellikle dikkat etmeliyiz. Bu alandaki gelişmelere duyarlı olmalıyız. Uygun ürünlerin bir arada sergileneceği fuara katılmaktan Mutlu olacağız.” bilgilerini verdi.

ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, sanayide yaşanan devrimin insanların yaşam tarzını da değiştirdiğini belirterek, “WIN EURASIA’da Endüstri 4.0 Festival alanında yapay zeka ile endüstriyel uygulamaları tanıtacağız. Tüm KOBİ’leri sanayide dijital dönüşümle ilgili uygulamaları görmeye WIN EURASIA’ya bekliyoruz”.” diye konuştu.