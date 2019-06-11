WMO Yürütme Konseyine Türkiye'den aday

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Yürütme Konseyi üyeliğine aday gösterildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Coşkun, 2019-2023 dönemi için WMO Yürütme Konseyi üyeliğine aday oldu. Coşkun'un adaylığı nedeniyle Cenevre Uluslararası Kongre Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi.

Coşkun, resepsiyon süresince katılımcı ülkelerin meteoroloji genel müdürleriyle yaptığı bire bir görüşmelerde Türkiye'nin WMO programlarına katkılarından söz ettiğini ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini aktardı.

Yürütme Konseyi seçimlerine yönelik destek isteyen Coşkun, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Coşkun, Dünya Meteoroloji Kongresi'ne ilk defa katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en cömert ülkelerinden birinin temsilcisi olarak ana oturumda da ilk defa söz aldığımda ülkemizin gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladım. Resepsiyon süresince görüştüğüm mevkidaşlarıma da meteoroloji alanında elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşma konusundaki kararlılığımızı ilettim. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle uluslararası camiadaki etkinliğimizi ve görünürlüğümüzü daha da artıracağımıza inanıyorum."

- Dünya Meteoroloji Kongresi

WMO'nun en üst karar organı olan kongre, üye ülke delegelerinin katılımıyla 4 yılda bir toplanıyor.

Genel, teknik, finansal ve personel yönetmeliklerinin tamamı kongrece karara bağlanırken, uzun vadeli planlar ve 4 yıllık dönemsel bütçe de aynı organ tarafından onaylanıyor.

Kongre kapsamında WMO Başkanı, 3 başkan yardımcısı, genel sekreter ve Yürütme Konseyi üyeleri seçiliyor.