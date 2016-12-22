"Women Matter Türkiye 2016" raporu tanıtım toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, şirketlerin zenginliğinin kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yattığını söyledi.

Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'nin TÜSİAD iş birliğiyle hazırladığı "Women Matter Türkiye 2016" raporunun tanıtım toplantısının ardından açık oturum düzenlendi.

Başaran-Symes, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de şehit olan kahraman askerlerin ailelerinin acısını derinden hissettiğini belirterek, herkese baş sağlığı diledi.

Dijitalleşme süreçlerinin iş yapma ve üretim biçimini dönüşüme uğrattığını belirten Başaran-Symes, dijitalleşmenin de yardımıyla paylaşım ekonomisinin giderek geliştiğini dile getirdi.

Başaran-Symes, yeni ekonomik düzende sahiplik olgusunun tamamen değiştiğini, daha çok fayda, erişim ve kullanma üzerine kurgulandığının görüldüğünü ifade etti.

Sorun çözmek için eski tip, her şeyi bilen, kurumun vizyonunu tepeden belirleyen iş liderleri ve geleneksel liderlikteki yöntemlerinin artık çalışmadığını vurgulayan Başaran-Symes, "Bu iş dünyasında da siyasette de kanıtlandı. O nedenle iş dünyasında katılımcı, yaratıcı ve inovatif fikirlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Başaran-Symes, bu ihtiyacın küresel olarak ciddi şekilde artacağını, burada da kadın-erkek eşitliğine ciddi ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Erkeklerin sorunlara daha odaklı yaklaşmaları bir avantajken, bunu tamamlayacak şekilde kadınların daha sistemsel bir bakış açısına sahip olduğunu anlatan Başaran-Symes, sözlerine şöyle devam etti:

"Başarıda tutku çok önemli. Erkeklerin duygularını gizlemekte daha iyi olmaları bazı durumlarda önemli avantajlar sağlamakla beraber, kadınların işlerine, görevlerine olan tutkusu ve bundan güç alarak motive olmaları, her zorlukta dahi etraflarındakileri motive etmelerini önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Kadınların iletişim yeteneklerini herkes biliyor.

Çok yönlü değerlendirerek karar alma… Erkekler her zaman hızlı karar alıyorlar ve bunu da bir yetkinlik olarak görüyorlar. Oysa kadınlar daha bütüncül bakış açısı ile pek çok konuyu beraber değerlendirirken, karar alma davranışı, riski her yönüyle değerlendirmek bakımından bugünün dünyasında çok önemli bir yetenek. Onun için ben kadınların uzun vadeli bakış açısını ve risk alma tutumunu son derece önemsiyorum. Özetle şirketlerin zenginliğinin kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında yatıyor."

Başaran-Symes, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ali Koç'un TÜSİAD'ın ofisinde kuaför olduğunu görünce "İlk defa böyle bir şey görüyorum" dediğini aktarması üzerine, "Demek ki yeteri kadar kadın liderle çalışmıyorsun." diye karşılık verdiği bir anekdotu anlatması salonda gülümseme ile karşılandı.

- "(TÜSİAD'da isim revizyonu) İç açılımını değiştirmeyi düşünebiliriz"

Cansen Başaran-Symes, kendisinin bu zamana kadar kadın erkek ayrımını düşünmeden çalıştığını söyledi.

Kadın iş gücü konusu ve bu konuyla ilgili başlayan programların kendisini çok daha sorumlu hissettiğini aktaran Başaran-Symes, kendisinin de bazı problemler yaşadığını ama probleme odaklanan birisi olmadığını, bardağın dolu tarafına bakarak bugünlere geldiğini kaydetti.

Başaran-Symes, TÜSİAD'ın adının değişmesi yönündeki öneriler ile ilgili, şunları dile getirdi:

"Bu sürekli gündemde, yönetim kurulumuzda da bir kaç defa görüşülmüştür. Ama tabi ki genel kurul kararı. 10 Ocak'ta da Genel Kurulumuz var, tekrar değerlendirilebilir. TÜSİAD isim olarak bir marka. O açılımı değiştirmek konusunda bir hassasiyetimiz var 45. yılımızda, ama iç açılımını değiştirmeyi düşünebiliriz. Ama TÜSİAD'ı değiştirmeye ben de çok sıcak bakmıyorum."

Başaran-Symes, "Tek kanatla geleceğe uçamayız." diye konuştu.

- "İş yerinde haftada iki gün evden çalışma gibi bir opsiyon getirdik"

ING Bank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Abay ise kadın çalışan sayısı yüksek olsa da ön yargıların hala finans sektöründe de olduğunu belirterek, müşteri ziyaretine gittiğinde çoğu zaman "E genel müdürünüz gelecekti!" dediklerini, insanların daha farklı bir genel müdür bekledikleri için şaşırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli açıklarından birisinin tasarruf açığı olduğunu aktaran Abay, banka olarak bu konuda bir araştırma yaptıklarını, buna göre aynı gelir grubundaki kadın ve erkek, beraber aynı şartlara sahip olduklarında, orta gelir gruplarında kadınların erkeklerden daha fazla tasarruf yaptığını kaydetti.

Abay, finans sektöründe çalışan bir çok kadınla bir araya geldiğini ve bir çok hikaye dinlediğini anlatarak, süt iznini kullanmak için şubeden erken çıkmak isteyen bir kadın çalışana, yöneticisinin "Yarın emzirsen olmaz mı?" dediğini aktardı.

Çalıştığı için çocuğunun okuldaki ilk gününe ve karne gününe gidemeyen bir çok anne olduğuna dikkati çeken Abay, bu konuda zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Abay, iş yerinde haftada iki gün evden çalışma gibi bir opsiyon getirdikleri bilgisini verdi.

Eczacıbaşı Topluluğu Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik de TÜSİAD'ın adını TÜSİİD olarak değiştirme önerisinde bulundu. Çelik, topluluk olarak 50 yıl boyunca kadının toplumun her alanında başarılı olabileceğine inandıklarını söyledi.

İşe alımdaki ön yargının ortadan kaldırılması zorunda olduğunu belirten Çelik, topluluk olarak işe başvuran eşit iki adaydan kadın olanı aldıklarını dile getirdi.

Çelik, hedeflerinin 2020'de işe alımlarda kadın erkek çalışan oranını yüzde 50 yüzde 50 yapmak olduğunu ifade etti.