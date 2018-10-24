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Wood Mackenzie'den petrol ve gaza yatırım çağrısı

ANKARA (AA) - Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından, küresel doğal gaz ve petrol şirketlerinin sürdürülebilir üretim için yatırımlarını yüzde 20 artırması gerektiği belirtildi.Şirketin...

Wood Mackenzie'den petrol ve gaza yatırım çağrısı
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ANKARA (AA) - Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından, küresel doğal gaz ve petrol şirketlerinin sürdürülebilir üretim için yatırımlarını yüzde 20 artırması gerektiği belirtildi.

Şirketin yaptığı yatırım araştırmasına göre, sürdürülebilir üretim yatırımlarının gelecek 10 yılda daha fazla artırılması gerekiyor.

Petrol ve gaz sektöründe 2014'te 750 milyar dolar olan yatırım miktarının 2020'de 500 milyar dolara düşeceği öngörülüyor.

Araştırmaya göre, gelecek yıllardaki petrol ve doğal gaz talebinin karşılanması için ise yıllık yatırım miktarının yüzde 20 artırılarak 600 milyar dolara yükseltilmesi gerekiyor.

Araştırmada görüşlerine yer verilen şirket araştırmacılarından Tom Ellacott, gaz ve petrol şirketlerinin 4 yıldır derin bir sermaye kısıtlamasıyla hareket ettiğini ve kaliteli projelere yatırım yapılmadığını belirtti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz projelerine yönelik yatırımların sürdüğünü vurgulayan Ellacott, konvansiyonel kaynaklara, kaya gazı ve petrole yatırımların beklenenin altında olacağını ifade etti.

Wood Mackenzie'nin petrol ve doğal gaz departman yöneticisi Malcolm Dickson da petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen küresel enerji şirketlerinin sektöre yatırım yapmasının zorunlu olduğunu belirtti.

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