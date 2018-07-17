İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programında üçüncü dönem başladı.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip erken aşamadaki teknoloji odaklı girişimler için tasarlanan program üçüncü döneminde 12 yeni girişimin işlerini geliştirmesine yardımcı olacak.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini büyütme ve katma değerli iş modellerinin hayata geçirilmesiyle ülke ekonomisine destek sağlama amacıyla hayata geçirilen Workup, Kolektif House Levent bünyesinde, mentor Ömer Erkmen'in liderliğinde ve halihazırda teknolojik girişimlere yatırım yapan Hackquarters ile birlikte Kolektif House tarafından yürütülüyor.

Kabul edilen girişimlere, alanında uzmanlaşmış profesyonellerden iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve geliştirme, takım çalışması ve liderlik, sunum becerileri, satış taktikleri gibi çok çeşitli konularda destek alma olanağı tanınırken; aynı zamanda devlet hibeleri, hukuk, finans, muhasebe ve pazarlama gibi alanlarda ücretsiz mentor desteği de veriliyor. Erken aşama girişimler için bir sıçrama noktası olan Workup'a seçilen girişimler, program sonunda faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıma ve potansiyel iş ortaklıkları geliştirme imkanına sahip oluyor. Girişimciler Workup dahilinde Türkiye İş Bankası ve bağlı iştirakleri ile işbirliği yapma ve geniş müşteri ve iş ortağı ağına erişim sağlayabiliyor. Girişimlere ekosistemdeki profesyonellerin yanı sıra; İş Bankası'nın çeşitli iş birimlerinden yöneticileri de birebir mentorluk veriyor.

Programda girişimlerin en verimli şekilde çalışabilmesi adına Kolektif House’da ücretsiz sunulan ofis desteğinin yanı sıra, içinde fikir jimnastiği yapabilecekleri toplantı odaları ve girişimcilik ekosistemindeki diğer paydaşlarla iletişim ağı oluşturabilecekleri fiziksel bir iş ortamı da sunuluyor.

Şu ana kadar 6 bin 500'ün üzerinde başvurunun yapıldığı Workup'ta, bugüne kadar 19 girişim mezun oldu. Workup Girişimcilik Programı'nda, girişimcilerden herhangi bir ücret veya hisse talep edilmiyor.

Workup programına seçilen 3. dönem girişimler, Compocket, Catch, Doktorderki, Epiqur, Hangiüniversitehangibölüm, Heryerdepilates, HesApp, LeadOnly, Onboardio, StartupHR, Userguiding ve Zebrapos şeklinde.



