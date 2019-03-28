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Wow Air, tüm uçuşlarını iptal etti

LONDRA (AA) - Merkezi İzlanda’da olan hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, yolcuların diğer hava yollarını kullanmaları...

Wow Air, tüm uçuşlarını iptal etti
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LONDRA (AA) - Merkezi İzlanda’da olan hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, yolcuların diğer hava yollarını kullanmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, biletlerini kredi kartı ile satın alan yolcuların, bankaları ile irtibata geçerek geri ödeme talebinde bulunması gerektiği kaydedildi.

Şirketin uçuşlarını iptal ettiği açıklamasının ardından binlerce yolcu mağdur oldu.

Wow Air, İngiltere’nin başkenti Londra'da Gatwick ve Stansted havaalanlarından Avrupa'ya uçuş gerçekleştiriyordu. Şirket, bir süredir mali sorunlarını aşabilmek için yatırımcılarla görüşüyordu.

Son yıllarda Avrupa'da birçok küçük hava yolu şirketi iflas etti. 2017 yılında Monarch ve Air Berlin, 2018 yılında Azurair, Cobalt Air, Primeria Air, Small Planet Airlines, Skywork, bu yıl ise Germania, Flymbi ve Wow Air faaliyetlerini durdurdu.

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IngiltereLondraUçuşWow Air
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