WTO Genel Direktörü Azevedo:

DAVOS (AA) - ATA UFUK ŞEKER/FATİH EREL - Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Eğer WTO olmasaydı küresel ekonomi bugünkü durumundan çok daha kötü bir yerde olurdu." dedi.

Azevedo, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos toplantısında yapacağı kapanış konuşması hakkında Azevedo, "Bu büyük bir tartışma. Sanırım herkes yarın Trump'ın ne söyleyeceğini merakla bekliyor. Ben Trump'ın daha önce söylediklerinden farklı bir şey anlatmasını beklemiyorum. Bence Trump’ın söyleyecekleri hiç kimseyi şaşırtmayacak." diye konuştu.

Korunmacı ekonomi politikalarının farklı şekilde gerekçelendirilebildiğini anlatan Azevedo, bu konunun diyalog ortamında ortak bir yaklaşımla çözümlenebileceğini söyledi.

Azevedo, ABD'nin WTO'yla ilişkilerini sürdürdüğünü anımsatarak, "ABD, WTO'da günümüzde daha dikkatli ve daha mesafeli bir yaklaşım sergiliyor ama sistemin dışına çıkmadı." ifadesini kullandı.

ABD'nin görüşlerini WTO içerisinde diğer ülkelere onaylatmayı istediğine dikkati çeken Azevedo, "Ama bu diğerlerinin ABD'nin görüşünü kabul edeceği anlamını taşımıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Azevedo, WTO'nun yapısında değişime ilişkin,"Davos'a geldiğimden beri tek konuşulan konu ticaret. Tüm hafta boyunca ticaret konuşulmaya devam ediliyor. Bu noktada WTO her zamankinden daha merkezi bir yerde. Bunun mükemmel olmadığını söylüyorum ama eğer WTO olmasaydı küresel ekonomi bugünkü durumundan çok daha kötü bir yerde olurdu." ifadelerini kullandı.

Günümüzde korumacı ekonomi politikalarının uygulanması yönünde bir baskı ortaya çıktığını anlatan Azevedo, "Şimdiye kadar WTO kurallarıyla bu korumacı baskıları sınırlandırabildik." dedi.

Azevedo, korumacı ekonomik politikalar uygulayan hükümetlerin gelecekte bundan pişmanlık duyabileceklerini sözlerine ekledi.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi’nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştiriliyor.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump yapacak. ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte çok sayıda yetkili yer alacak. Trump'ın konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.