Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa dünya mersin
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  

Xiaomi Redmi 7 n11.com’da

- Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 7 n11.com'da satışa çıkarıldı

Xiaomi Redmi 7 n11.com’da
banner17

İSTANBUL (AA) - n11.com, Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 7 satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 7 n11.com’da satışa açıldı. 6,2 inç ekrana ek olarak 32 ve 64GB dahili hafıza ve 3GB RAM kapasitesi ile gelen model uzun batarya ömrü ile teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. 4.000 mAh pil kapasitesine sahip olan Redmi 7 gücünü Snapdragon 632 işlemciden alıyor. İki yıl ithalatçı firma garantisi ile satışa çıkan model n11.com’da 64 GB dahili hafızası ile bin 713,90 TL’den, 32 GB dahili hafızası ise bin 537,90 TL’den satışa sunuluyor.

12+2 MP çift arka kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen Redmi 7, Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Çentikli tasarımıyla öne çıkan model n11.com’da.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
N11.comXiaomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5