Xiaomi Redmi 7 n11.com’da

İSTANBUL (AA) - n11.com, Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 7 satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 7 n11.com’da satışa açıldı. 6,2 inç ekrana ek olarak 32 ve 64GB dahili hafıza ve 3GB RAM kapasitesi ile gelen model uzun batarya ömrü ile teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. 4.000 mAh pil kapasitesine sahip olan Redmi 7 gücünü Snapdragon 632 işlemciden alıyor. İki yıl ithalatçı firma garantisi ile satışa çıkan model n11.com’da 64 GB dahili hafızası ile bin 713,90 TL’den, 32 GB dahili hafızası ise bin 537,90 TL’den satışa sunuluyor.

12+2 MP çift arka kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen Redmi 7, Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Çentikli tasarımıyla öne çıkan model n11.com’da.



