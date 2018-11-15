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Xiaomi Redmi Note 6 Pro, n11.com'da satışta

- Xiaomi'nin her kamerası yapay zeka ile desteklenen ilk akıllı telefon modeli Redmi Note 6 Pro, bin 999 TL ve bin 799 TL'den ön siparişler n11.com'da satışa sunuldu

Xiaomi Redmi Note 6 Pro, n11.com'da satışta
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İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin her kamerası yapay zeka ile desteklenen ilk akıllı telefon modeli Redmi Note 6 Pro, n11.com'da ön siparişle satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 4 kamerası ile dikkat çeken cihazın 4GB RAM/64GB depolama sunan modelini bin 999 liradan, 3GB RAM/32GB'lık depolama sunan modelini ise bin 799 TL'den satışa sundu.

Fiyat performansıyla göz dolduran, 6,26 inç 19:9 formatındaki çentikli ekranı ile Full HD+ çözünürlük sunan ve gücünü Qualcomm Snapdragon 636'dan alan yeni akıllı telefon, arka tarafındaki 12 MP + 5 MP'lik iki kamerasına ek olarak, önde 20 MP + 5 MP'lik iki kameraya sahip. Xiaomi Redmi Note 6 Pro modelinin her bir kamerası yapay zeka ile destekleniyor.

Sahne tanıma ve akıllı portre modlarını da beraberinde getiren yapay zeka teknolojisi ile fotoğraf deneyimini bir üst seviyeye çıkartan yeni Xiaomi modeli siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.

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N11.com
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