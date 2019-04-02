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Xiaomi Redmi Note 7, n11.com'da satışta

- n11.com, Xiaomi'nin en yeni telefon modeli Redmi Note 7'yi bin 999 TL'den satışa sundu

Xiaomi Redmi Note 7, n11.com'da satışta
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İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin en yeni telefon modeli Redmi Note 7, n11.com'da bin 999 TL'den satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 7 modeli, n11.com'da satışa açıldı.

Serinin en yeni modeli olan Redmi Note 7, 6.3 inç FHD+ ekranı ve uzun batarya ömrü ile teknolojiseverleri bekliyor. Yeni model, 64 GB dahili hafıza ve 4 GB ram ile gelen model gücünü Qualcomm Snapdragon 660 yonga setinden alıyor.

n11.com'da resmi mağazası bulunan Mi Store üzerinden satışa sunulan model Xiaomi Türkiye garantisi ile bin 999 TL'den satışa sunuluyor. 48+5 MP arka kamera ve 13 MP ön kamera ile gelen Redmi Note 7, 4000 mAh pil gücü ile geliyor.

Cihazın ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği sayesinde düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Model, farklı tasarımıyla öne çıkıyor.

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