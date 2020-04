"XII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışmasına müraacatlar başladı

"Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) XII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışmasına son başvuru tarihi 10 Mayıs 2020 olup başvurular PDF formatında e-maille, TV, Radyo dallarında aday olacak çalışmaların wetransfer veya ilgili linkle e-maille gönderilebilecek.

Yarışma ile ilgili müracatlar ekonomiodulleri@gmail.com e-mail adresine ad soyad, iletişim bilgileri, hangi dalda yarışmak istedikleriniz belirtilerek gönderilecek.

Yapılan yarışmada değerlendirme, açıklama ve ödül töreni tarihleri süreç içinde yeniden ve koşullara göre belirlenecektir.

"Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) XII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" şartnamesi ise şu şekilde:

Ekonomi Gazetecileri Derneği her yıl ekonomideki gelişmeleri kamuoyuna başarılı bir şekilde yansıtan haberleri ödüllendirme kararı aldı.

Başarının ödüllendirilmesi ve ekonomi haberciliğinin teşviki amacıyla verilecek ödüller alanında en iyi olanlar arasından seçilecek çalışmalara verilecek.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ



MADDE I - ÖDÜL DALLARI



Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun her yıl için belirlediği alanlarda verilir.

Bu çalışmada amaç, başarıyı teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmektir. 2019 Mart ve 2020 Mart sonu olarak 1 yıl için ödül verilecek dallar şöyle belirlendi.

-En iyi haber

(Yazılı basın, TV, interneti kapsamaktadır)

-Söyleşi – Röportaj

(Yazılı basın)

-En iyi araştırma haberi

(Yazılı basın, TV)

-En iyi köşe yazarı

-En iyi Ekonomi Programı (Finans ve Ekonomi, TV- Radyo)

-Yerel Basın Ödülü

(Yazılı basın, TV, internet, medya kuruluşları kurumsal kimlikleri veya bireysel olarak katılabilirler. Bu kategoride haber, söyleşi ve inceleme-araştırma dallarında eserlerle müracaat edilebilir)

-Jüri Özel ödül

(Bu kategoriye müracat alınmamaktadır. Jüri karar verecektir)

-Jüri Teşvik Ödülü

(Bu kategoride meslekte 5 yılı geçmemiş genç muhabirlerin haber- söyleşi eserleri yarışacaktır)

Yönetim Kurulu bunlara yeni dallar eklenmesine karar verdiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır. Yeni dallarla ilgili başvuru koşulları yönetmeliğe madde eklenerek belirlenecektir.



MADDE II - ADAYLIK



Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallar için "Ön Araştırma Kurulu" da kurabilir. Bu kurul da adaylık için öneride bulunabilir.

Bu kurul en az üç kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur.

Bir kişinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin alınması veya kendisine haber verilmesi gerekmez.



MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI



a) Adaylar her dalda ve bir eserle başvurabilir. Hangi dalda yarışmaya katılacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.

b) Ekonomi Basını Başarı Ödülü kazanan daha sonraki yıllarda ödül için yeniden başvurabilir.

c) Ödüle yazılı basından katılacakların yayınlanmış yazılarını en az bir adedini PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.

d) Televizyon Ödülünde görüntülerin link veya wetransferle iletilmesi gerekmektedir.

e) Radyo Ödülünde ses kaydının link veya wetransferle iletilmesi gerekmektedir.

f) Adaylık için başvuru veya araştırma süresi 10 Mayıs’da sona erer. Başvuralar gerekli formatta e-mail olarak teslim edilmeli.

g) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir.

h) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

k) Ödül Sekreterliği'ne bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak mümkündür.

l) Ekonomi müdürlerinin haberleri yarışma dışı tutulacaktır.

n) Aday olanın Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi olması veya bir EGD üyesinin ekonomi gazetecisi olduğunu ilişkin referansı vermesi gerekir.



MADDE VI - UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ



Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler. Değerlendirmeyi yapar ve jüri puanlamasını koordine eder.

Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiç bir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulur.



MADDE VII - SEÇİCİ KURULLARIN ÇALIŞMASI



Seçici kurul, Ekonomi Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere tamamen bağımsız olarak çalışma düzenlerini saptar.

Seçici kurullar, adayların yapıtları veya faaliyetleri ile ilgili konularda uzmanlara danışabilir ve onları davet edebilir.

Seçici kurullar, ödülün bir kişiye (kolektif çalışmalarda bir gruba) verilmesini kararlaştıracağı gibi, ödül verilen dallarda adayları teşvik amacıyla bir kişiyi de (kolektif çalışmalarda bir grubu) övgüye değer görebilir; ödüle değer aday görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.



Adayın mesleki çalışmaları da değerlendirmede göz önünde bulundurulur. EGD Yönetim Kurulu ile seçici kurul üyeleri ödüle aday gösterilemez. Ödüler düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7 üyeden oluşan seçici kurulda kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Övgüye değer görme kararı için de aynı oy çokluğu aranır.

Seçici kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy yöntemi uygulanır. Oy birliği ile karar alınırsa açık oy ile de ödüller verilebilir.

Seçici Kurul kendi kurumdan yarışmaya katılanlara jüri toplantısında yorum yapamaz.



Secici kurul bir toplantıda karara varamazsa ikinci toplantıyı yapabilir. Seçici kurul görüşmeleri, kurul üyeleri tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici Kurulların kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Seçici kurulu tarafından sonuçlar tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu uygun göreceği tarihte açıklayacaktır, ödül alanları bir tutanakla yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulları, seçici kurulun kararına uyar.



MADDE VIII - ÖDÜL TUTARI



Her yıl verilecek ödül miktarı, EGD Yönetimi tarafından her dal için eşit olarak saptanır.

MADDE IX - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI



Ödüller secici kurul tarafından gerek görülürse bölüştürülebilir.