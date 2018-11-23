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"Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri" programı

- Kayseri'de Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcileri, Kayserili iş adamlarıyla görüştü

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KAYSERİ (AA) - Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcileri, "Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri" programı kapsamında, Kayserili iş adamlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri, MÜSİAD Sivas ve MÜSİAD Yozgat iş birliğinde, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle bir otelde düzenlenen programda, "MÜSİAD EXPO"nun açılışına katılan binlerce iş adamının İstanbul'da toplandığını, iş adamlarını daha sonra Anadolu'da buluşturduklarını söyledi.

Bu programla ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Olgunharputlu, "Ticaretin artması için mücadeleler veriyoruz. Farklı ülkelerden yaklaşık 25 yabancı iş adamı burada. Orta Doğu, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinden büyük bir satın alma heyeti Kayseri'de. Dün Sivas ve Yozgat'taydık. Orada yapılan birebir görüşmelerde sözleşmeler imzalandı. Ekonominin biraz daraldığı dönemde, döviz girdisiyle ticareti canlandırma konusunda fayda sağlayabiliriz." diye konuştu.

Olgunharputlu, Kayseri'de kapanışı yapılan programla 100'e yakın iş görüşmesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcileri, Kayserili iş adamlarıyla yaptıkları ikili görüşmelerden sonra anlaşmalar imzaladı.


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AfrikaKayseriMÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim OlgunharputluOrtadoğu
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