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"Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri" programı sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcilerinin yer aldığı, "Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri" programı sona erdi.MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD...

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcilerinin yer aldığı, "Yabancı Alım Heyeti ile İş Görüşmeleri" programı sona erdi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri, MÜSİAD Sivas ve MÜSİAD Yozgat iş birliğinde, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle bir otelde düzenlenen programda, katma değerli ürünlerin önemine değindi.

Ticaretin artması için geçmişte çeşitli programların düzenlendiğini hatırlatan Olgunharputlu, "Kayserili iş adamlarımızla yaklaşık bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda satın alma anlaşmaları da gerçekleştirildi. Dış ticaret konusunda adımlar atıldı." dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise Kayseri'nin tarihi ve kültürüyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Kilci, Kayseri'de gelişmiş firmaların bulunduğunu ve yapılacak anlaşmalarla ülke bazında uzun vadede fayda sağlanacağını kaydetti.

Programa Türkiye-Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen firma temsilcileri ile Kayserili iş adamları katıldı.

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