Yabancı girişimcilere iş fırsatları anlatıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 20'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Konuşan Girişimciler" programı kapsamında 21 ülkeden 40 girişimci Edirne'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Tarım, inşaat, gıda, eğitim, otomotiv, mobilya, bilişim ve tekstil gibi farklı iş kollarıyla ilgilenen yabancı girişimciler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de iş insanlarıyla buluşup, kent ekonomisi ve karşılıklı yatırım konuları hakkında bilgi aldı.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'nin stratejik konumuyla önemli bir ticaret ağına sahip olduğunu söyledi.

Edirne'ye yabancı girişimcilerin olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Zıpkınkurt, kentin ticaret hacminin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Kent ekonomisinin turizm ve tarım üzerine kurulu olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şöyle devam etti:

"Edirne olarak ihracatımızın büyük bölümünü Balkan ülkelerine yapıyoruz. İhraç ürünlerimizin başında hububat, makineler, kimyasal maddeler, sebze ve meyve geliyor. Aynı şekilde ithalatımızın önemli bir kısmını Balkan ülkelerinden yapıyoruz. Balkanlar Edirne için çok önemli. İlimiz yatırım imkanları açısından çok açık bir alan. Tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında Edirne'ye yapılan yatırımlar son dönemde artmaya başladı. Türk Cumhuriyetlerinden kentimize yatırım yapan firmalar var. Burada yapılan ikili iş görüşmelerinin de hem kentimize hem de yabancı yatırımcılarımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum."

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Sorumlusu Birsen Karaloğlu ise 13 yıldan beri uygulanan program sayesinde 800 yabancı girişimcinin Türkiye'yi tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, programın karşılıklı dostluk ve ticari ilişkileri geliştirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 40 girişimci, Edirneli iş insanlarıyla karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirdi.

ETSO'daki programın ardından grup Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.

Girişimcilere borsa hakkında bilgiler veren ETB Başkanı Özay Öztürk, Edirneli iş insanları olarak karşılıklı yatırımlara hazır olduklarını belirtti.



