Yabancı hava yolu firmaları için mutfak ekipmanı üretiyor

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uzun yıllar hava yolu firmalarına kabin yedek parçaları üreten şirketlerde çalışan Uşaklı gurbetçi, Türkiye'ye döndükten sonra kendi işletmesini kurarak yabancı hava yolu firmaları için mutfak ekipmanı imalatına yöneldi.

Banaz ilçesinde doğup büyüyen, 1973 yılında 9 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya giden Şerafettin Gördesli, elektronik teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra yolcu uçaklarına kabin yedek parçaları üreten bir firmada iş hayatına atıldı.

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun yıllar çalışan Gördesli, 5 yıl önce Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da kendi firmasını kurdu.

Yabancı hava yolu firmalarının uçakları için mutfak ekipmanı imal etmeye başlayan Gördesli, iki yıl önce firmasını Banaz'a taşıdı. Gördesli, bugün Tayland, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa ve Bulgaristan'daki çok sayıda firma için 36 ayrı mutfak ekipmanı üretiyor.

- "Kendi imkanlarımla var olmaya çalışıyorum"

Şerafettin Gördesli (54) AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılığın her geçen gün geliştiğini, buna bağlı olarak da yolcu uçağı sayısının arttığını söyledi.

Yolcu uçaklarında yiyecek içecek servisi için kullanılan mutfaklara yönelik ekipman üretimi yaptıklarını belirten Gördesli, kimseden destek almadan kendi imkanlarıyla ülkeye döviz kazandırdıklarını ifade etti.

Tamamen ihracata yönelik çalıştıklarını anlatan Gördesli, "Servis için kullanılan ekipmanlar üretiyoruz. Örneğin bir yolcu uçağı için en az 30 tane uçuş servis arabası gerekir. Bu ürünlerin bir tanesi 500 avro. Diğer malzemelerle bir uçak için en az 30-40 bin avroluk mutfak malzemesi gerekir. Biz bunları üretiyoruz." dedi.

- "Destek verilirse büyürüz"

Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren 2 firmadan biri olduklarına dikkati çeken Gördesli, Tayland, Hollanda, Almanya, Pakistan, Fransa ve Bulgaristan'daki çok sayıda hava yolu firmasıyla çalıştıklarını dile getirdi. Gördesli, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz 300 ila 650 avro arasında satılıyor. Katma değeri yüksek. Kendi imkanlarımızla siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu işte çalışacak elaman bulmakta zorlanıyorum. Makine parkurumuzu yenileyebilir ve elaman bulabilirsek kısa sürede onlarca hava yolu firmasına hizmet verir hale gelebiliriz. Dünya'da 300'ün üzerinde hava yolu firması var. Bu firmalara ait uçakların ciddi şekilde mutfak ekipmanı ihtiyacı var. Destek verilmesi halinde Türkiye bu sektörde söz sahibi ülke haline gelebilir."



