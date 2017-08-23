İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, "Yabancı misafirlerimiz bizim gönüllü elçimiz olarak ülkelerine dönecekler." dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) düzenlediği Project Marble Eurasia - Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Fuara İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Kahyaoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin ilk kez düzenleyeceği Project Marble Eurasia - Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı'nı düşük maliyet, yüksek katma değer ve sürdürülebilir büyüme kavramları üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Kahyaoğlu, "40'dan fazla farklı ülkeden gelecek olan 500'e yakın yabancı alım heyeti ile yerli üreticileri buluşturacağız. Fuar ziyaretçilerimiz, alım heyeti, uluslararası iş adamları, mimarlar ve gayrimenkul sektörü temsilcilerinden oluşuyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda peş peşe yaşadığı badirelerle dışarıda olumsuz bir izlenim bıraktığını kaydeden Kahyaoğlu, fuar nedeniyle 500'e yakın yabancıyı ağırlayacak olmalarının kendilerine farklı bir misyon daha yüklediğini vurguladı.

Kahyaoğlu, "Misafirlerimizi İstanbul'da gezdireceğiz, Boğaz'da akşam yemeği düzenleyeceğiz. İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini ve şehrin canlılığını görmelerini istiyoruz. Böylece yabancı misafirlerimiz bizim gönüllü elçilerimiz olarak ülkelerine dönecekler." diye konuştu.





- "Türkiye'nin büyümesi için daha çok yurt dışına mal satmamız lazım"





JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş da Türkiye'nin dışa tanıtımı, Türkiye algısının hak ettiği daha iyi yerlere gelmesi için bu tür etkinliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacın olduğunu kaydetti.

Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayrimenkul sektörünün yurt dışında daha iyi tanıtımı için, yurt dışında daha fazla mağaza ile daha fazla markamızın katma değeri yüksek ihracat yapabilmesi için iş birliklerimizi geliştirerek daha etkili yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesi için daha çok yurt dışına mal satmamız lazım. Türkiye'nin gelişimini hızlandırmamız için daha fazla iş birliklerine ihtiyacımız var."

Bu arada fuarda, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin doğal taşı tanıtmak ve kültür sanat hayatımıza destek vermek amacıyla düzenlediği 6. Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın ödül töreni de yapılacak.

Yarışmaya katılan profesyonel ve öğrencilere ödülleri verilecek. Ayrıca uluslararası mimarların katılımıyla Green Desing Forum semineri de 24 Ağustos tarihinde fuar alanında gerçekleşecek.

Fuarda doğal taş üreticilerinin yanı sıra mermer makine üreticileri de yer alıyor.