Yabancı öğrenciler Türkiye'ye 34 milyon avro kazandırdı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerle ilgilenen ülkeler hakkında bilgi verdi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden öğrenci ve üniversitelerin Türkiye'ye gelip fuara katılım sağladığını bildiren Akar, bu kapsamda Güney Kore üniversitelerinde yaşanan hareketliliğe işaret etti.

Akar, Güney Kore üniversitelerinin Türkiye'ye çıkarma yaptığını, köklü bağlara sahip olan iki ülkenin iş birliğinin eğitim alanında da geliştiğini aktararak şunları söyledi:

"Güney Kore yolladığı devlet kademesindeki kapsamlı heyeti ile eğitim alanındaki ilişkileri de güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yurt dışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı eğitim Fuarlarına katılacak olan Güney Kore, Türk öğrencilere özel burslar ve uygun fiyatlı eğitimlerle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini artırmak istiyor.

Son dönemde Türkçe öğrenen ve Türkiye'de yaşamak isteyen Güney Koreli öğrenciler ve Korece öğrenen Türk öğrencileri sıkça görmek mümkün. Bunu fark eden Güney Kore bugüne kadar Türk öğrencilere gösterdiği ilgiyi artırması gerektiğini fark ederek, eğitim konusunda büyük bir heyeti Türkiye'ye gönderiyor. Güney Kore geçtiğimiz yıldan bu yana eğitim konusunda yakaladığı çıkışı Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için de kullanmak istiyor."

Akar, karşılıklı öğrenci değişimi yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen heyetin, hem devlet bazında hem de özel kurumlarla yapacağı görüşmelerle güçlü bağların temelini atmak istediğinden bahsetti.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler hakkında da bilgi veren Akar, OECD araştırmalarına göre Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının her yıl biraz daha arttığını söyledi.

Bu süreçte devlet bazında ve özel kurumların yaptığı çalışmaların etkili olduğuna dikkati çeken Akar, "Türkiye'de artan uluslararası öğrenci sayısı gelirleri de artırıyor. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi." diye konuştu.