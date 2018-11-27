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"Yabancı tır şirketleriyle çalışmak ek maliyete neden oluyor"

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "İhracatta Türkiye'nin tır kotaları dolduğu için firmalar yabancı tır şirketleriyle çalışmak zorunda kalıyor, bu da ek maliyete neden oluyor"

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna'ya tırlarla yapılan yaş meyve sebze ihracatında Türkiye'nin tır kotalarının dolduğunu belirterek, "Firmalar yabancı tır şirketleriyle çalışmak zorunda kalıyor, bu da ek maliyete neden oluyor." dedi.

ATSO'nun Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında yapıldı.

Çetin, buradaki konuşmasında, bu ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle 7,5 milyon liralık ilave bir kredi imkanını daha üyelerine sunduklarını, son kredi paketinin tutarının 25 milyon liraya, son iki yıldaki kredi imkanının ise 150 milyon liraya çıktığını ifade etti.

Antalya 4.0 projesinde çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Çetin, akademisyenlerle birlikte bu konuda ne yapılması gerektiğinin ortaya konulduğunu, Antalya 4.0'ın merkezinde büyük veri ve yapay zeka ile dijital dönüşüm programının yer aldığını söyledi.

Çetin, projenin sadece ATSO'nun olmaktan çıktığını, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve bütün sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla yürüyecek bir proje haline geldiğini kaydetti.

- Tır kotaları

Antalya'dan Rusya ve Ukrayna'ya yaş meyve sebze sevkiyatında tır kotalarının dolmak üzere olduğunu belirten Çetin, "Navlun maliyetleri de çok yükselmiştir. Bu konunun hızla ele alınması ve kota artışı gereklidir. İhracatta Türkiye'nin tır kotaları dolduğu için firmalar yabancı tır şirketleriyle çalışmak zorunda kalıyor, bu da ek maliyete neden oluyor. AB'den çıkış anlaşması imzalayan İngiltere yılda ortalama 10 milyar dolar sebze meyve ithal eden bir ülke. Domates, portakal gibi ürünlerde İngiltere pazarına dikkat etmeliyiz. Bakanlığımız bu konuda da girişimlerde bulunmalıdır." diye konuştu.

Çetin turizm sektörüne değinirken de bu yıl Antalya'nın yüzde 30 artışla 13,5 milyon yabancı turist sayısına yaklaştığını, kentin bu yönüyle ülke genelinden pozitif yönde ayrıldığını söyledi.

2019 için erken rezervasyonların artmaya devam ettiğini söyleyen Çetin, gelecek sezon Antalya'nın popülaritesinin artmasını beklediklerini, bunun da turist sayısına olumlu yansıyacağını bildirdi.

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