Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri 2'ye katlandı

İSTANBUL (AA) - Yabancı kartlarla yapılan ödemeler haziran-eylül döneminde 2017'nin aynı sürecine göre yaklaşık iki katına çıkarak 21 milyar liraya ulaşırken, turistlerin en fazla ödeme yaptığı il İstanbul oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de 65,5 milyon kredi kartı ve 140,2 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın eylül ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 7, banka kartı sayısı ise yüzde 10 arttı.

Böylece Türkiye'de kullanılan kart adedi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 205,7 milyona ulaştı. Bu dönemde, banka ve kredi kartlarıyla toplam 74,2 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 65,1 milyar lirası kredi kartı, 9,1 milyar lirası banka kartıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde eylülde 2017'nin aynı ayına göre yüzde 48 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 28 oldu.

BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde eylülde, 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 20,2 ve reel olarak yüzde 5,6 büyüme gözlemlendi. Aynı dönemde, Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde de büyüme oranı nominalde yüzde 17,4 ve reelde yüzde 3,2 oldu.





- Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 616 lira





BKM verilerine göre, haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 21 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyar lira olan tutarla kıyaslandığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 91 arttığı görüldü.

Bu artışla beraber yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı, 2018'in haziran-eylül döneminde yüzde 7'ye yükseldi. Söz konusu oran 2017'nin aynı döneminde yüzde 5 düzeyinde bulunuyordu.

Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 616 lira düzeyinde gerçekleşti. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 32'sini ise internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.





- Turistlerin, yaz döneminde en fazla İstanbul'da ödeme yaptı





Yaz döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, en fazla artışın yüzde 143'le elektronik eşya sektöründe yaşandığı gözlendi. Bu sektörü, yüzde 108'le giyim ve aksesuar, yüzde 101'le seyahat acenteleri, yüzde 99'la konaklama ve yüzde 91'le hava yolları takip etti.

Bu dönemde yabancı kartlarla elektronik eşyada 193 milyon liralık, giyim ve aksesuarda 3 milyar 170 milyon liralık, seyahat acentelerinden 1 milyar 512 milyon liralık, konaklamada 3 milyar 934 milyon liralık, hava yollarında ise 4 milyar 621 milyon liralık harcama yapıldı.

Turistlerin, yaz döneminde en fazla ödeme yaptığı il ise İstanbul oldu. Yabancıların Türkiye'de yaptığı kartlı ödemelerin yüzde 47'si İstanbul'da, yüzde 23'ü Antalya'da, yüzde 9'u Muğla'da, yüzde 5'i Ankara'da ve yüzde 4'ü İzmir'de gerçekleştirildi.

Söz konusu 5 ilde gerçekleştirilen işlemlerin, yabancıların yaptığı tüm kartlı ödemeler içindeki payının yüzde 88'ini oluşturduğu görüldü.